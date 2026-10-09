Brasil: ganó la ultraderecha

Flávio Bolsonaro superó a Lula por más de 2.2 millones de votos y ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre. Pero el dato que puede pesar más en el próximo gobierno está en el Senado y la Cámara: el bolsonarismo creció y quien gane la Presidencia tendrá que gobernar con ese nuevo mapa político

Como lo habían señalado todas las encuestas, en la elección del pasado domingo 4 de octubre ni Ignacio Lula da Silva ni Flávio Bolsonaro alcanzaron la mayoría que exige la ley, y tendrán que irse a la segunda vuelta y enfrentarse una vez más en la elección del 25 de octubre, ahora ya solo ellos dos.

Participó el 79 por ciento de los votantes de un padrón electoral de 158 millones 765 mil 543 personas, y la sorpresa fue que en esta primera vuelta ganó el ultraderechista Bolsonaro con el 47 por ciento de los votos, mientras que el izquierdista Lula obtuvo el 45 por ciento de los votos, cuando la mayoría de las encuestas lo daban como ganador.

El candidato del Partido Liberal obtuvo 56.1 millones de votos y el del Partido de los Trabajadores, 53.8 millones de votos, una diferencia de 2.3 millones de votos.

Ahora el reto para los dos candidatos es obtener el voto que se emitió por los otros ocho candidatos y animar la participación del 21 por ciento que se abstuvo de votar.

En la pasada jornada electoral los electores favorecieron a la ultraderecha del Partido Liberal, que obtuvo la mayoría de las 27 gubernaturas que estaban en juego, y también creció en el número de sus representantes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Frente a los resultados se ve que las encuestadoras subestimaron a los candidatos de la ultraderecha.