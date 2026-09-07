Brasil vuelve a elegir entre Lula y Bolsonaro

El domingo 16 de agosto arrancó oficialmente la campaña presidencial en Brasil. Las elecciones se celebran el próximo 4 de octubre y, a más del Presidente, se elige a miembros del Congreso Nacional, gobernadores y asambleas legislativas de todas las entidades federativas.
Si ningún candidato a Presidente o Gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebra una segunda vuelta programada para el 25 de octubre. Para la Presidencia se han presentado 13 candidatos, y de ellos sólo tienen posibilidad de ganar el actual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por el Partido de los Trabajadore (PT), y Flávio Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL), hijo de Jair Bolsonaro, quien fue Presidente (2019-2023), y que ahora está en la cárcel por el intento de golpe de Estado luego que perdió las elecciones frente a Lula.
Lula ha sido Presidente en tres ocasiones y va por la cuarta. La primera vez fue en 2003-2007; la segunda, 2007-2011, y la tercera, 2023-2027. Y ahora pretende reelegirse para gobernar de 2027 a 2030. En el discurso de arranque de campaña hizo mención de cinco grandes temas: 1) Continuidad de la política social; 2) Defensa de la democracia; 3) Defensa de la soberanía nacional; 4) Mejora de la seguridad pública; 5) Desarrollo económico e industrial.
Lula se presenta al mismo tiempo como el candidato de la experiencia y de los buenos resultados sociales, y también como el defensor de Brasil frente a amenazas externas y frente al regreso de la derecha que representa el bolsonarismo. La elección queda así planteada no solamente como una competencia entre candidatos, sino como una disputa sobre qué modelo de país debe prevalecer en Brasil.
Desde 2019 Senador por Río de Janeiro, se presenta por primera vez a una elección presidencial. En el discurso de arranque de la campaña hizo mención de cinco grandes temas: 1) Mejorar la seguridad; 2) Fortalecer la autoridad del gobierno; 3) Oponerse a Lula y la izquierda del PT; 4) Dar continuidad al bolsonarismo; 5) Defensa de la soberanía nacional.
Bolsonaro intenta convertir la elección de 2026 en una especie de plebiscito sobre el legado de su padre, Jair Bolsonaro, y sobre el gobierno de Lula. Al mismo tiempo, busca ampliar su perfil con propuestas de educación, emprendimiento, tecnología y programas sociales que lo sitúen como un gobernante joven y moderno.
Al arranque de la campaña, en una sociedad altamente polarizada, las encuestas dan por ganador en la primera vuelta a Lula, que ronda en 40 por ciento de intención de voto, frente a 36 por ciento de Bolsonaro. Y en la segunda vuelta, en una elección cerrada, ganaría Lula con 47 por ciento de los votos frente al 44 por ciento de Bolsonaro. La campaña apenas inicia, y falta poco más de un mes para el día de la votación. En el arranque está empatada.