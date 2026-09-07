Brasil vuelve a elegir entre Lula y Bolsonaro

La elección presidencial de 2026 se perfila como un nuevo capítulo de la disputa que divide al país: Lula apuesta por la experiencia, la política social y la defensa de la democracia; Flávio Bolsonaro busca convertir el legado de su padre en una plataforma para llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

El domingo 16 de agosto arrancó oficialmente la campaña presidencial en Brasil. Las elecciones se celebran el próximo 4 de octubre y, a más del Presidente, se elige a miembros del Congreso Nacional, gobernadores y asambleas legislativas de todas las entidades federativas. Si ningún candidato a Presidente o Gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebra una segunda vuelta programada para el 25 de octubre. Para la Presidencia se han presentado 13 candidatos, y de ellos sólo tienen posibilidad de ganar el actual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por el Partido de los Trabajadore (PT), y Flávio Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL), hijo de Jair Bolsonaro, quien fue Presidente (2019-2023), y que ahora está en la cárcel por el intento de golpe de Estado luego que perdió las elecciones frente a Lula.

La campaña de Lula

Lula ha sido Presidente en tres ocasiones y va por la cuarta. La primera vez fue en 2003-2007; la segunda, 2007-2011, y la tercera, 2023-2027. Y ahora pretende reelegirse para gobernar de 2027 a 2030. En el discurso de arranque de campaña hizo mención de cinco grandes temas: 1) Continuidad de la política social; 2) Defensa de la democracia; 3) Defensa de la soberanía nacional; 4) Mejora de la seguridad pública; 5) Desarrollo económico e industrial. Lula se presenta al mismo tiempo como el candidato de la experiencia y de los buenos resultados sociales, y también como el defensor de Brasil frente a amenazas externas y frente al regreso de la derecha que representa el bolsonarismo. La elección queda así planteada no solamente como una competencia entre candidatos, sino como una disputa sobre qué modelo de país debe prevalecer en Brasil.

La campaña de Bolsonaro