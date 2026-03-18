Los integrantes del TAOS interpretarán un racimo de bellas canciones que han hecho época. El programa es realmente encantador.

El Taller de Ópera de Sinaloa y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerán extraordinarios conciertos. El TAOS, este miércoles a las 17:00 horas, deleitará con un concierto titulado “Gala Broadway”, en el Teatro Socorro Astol. La dirección está a cargo del maestro José Manuel Chú, y los pianistas Zlatina Valkova y Salomón Gil. La entrada es libre.

Los integrantes del TAOS interpretarán un racimo de bellas canciones que han hecho época. El programa es realmente encantador. Podremos escuchar “No sé cómo amarlo”, de Jesucristo Superestrella; “Ciudad de estrellas”, de La La Land; “Más allá del arco iris”, de El Mago de OZ; “El sonido de la música”, de La novicia rebelde; “Si”, de Cinema paradiso.

Asimismo, “Completamente enamorada de ti”, de Vaselina; “Si yo fuera un hombre rico”, de El violinista en el tejado; “Soñé un sueño”, de Los miserables; “Parte de él”, de La sirenita; “Sueño imposible”, de El hombre de la Mancha.

El programa prosigue con “Tiempo de verano”, de Porgy and Bess; “Noches de Arabia”, de Aladino; “Memory”, de Cats; “María”, de Amor sin barreras; “Beso de amor”, de Encantada, y “Me siento bonita”, de Amor sin barreras.

Para agradecer los aplausos y preferencia del público, tal vez nos sorprendan con algún encore, en el que intervengan todos los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, así como su maestro, José Manuel Chú.

Por su parte, la OSSLA ofrecerá el jueves 19, a las 18:00 horas, y el domingo 22, a las 12:30 horas, un memorable y maravilloso concierto titulado Hollywood, La época dorada”, en el Teatro Pablo de Villavicencio. De hecho, hoy ofrecerán rueda de prensa para dar a conocer más detalles. ¡No se lo pueden perder! Los boletos están a la venta a precios módicos.

¿Disfruto Broadway y Hollywood?