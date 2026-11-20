El filósofo senegalés, Souleymane Bachir Diagne, abordó en su conferencia los retos que enfrenta la humanidad para construir un hábitat propicio, donde se construya una humanidad responsable y compartida, en la que el ser humano comprenda que no es el dueño de la Tierra, sino un inquilino más y con una enorme responsabilidad sobre su cuidado

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Filosofía, de acuerdo a la decisión tomada por la UNESCO en 2002 y proclamada oficialmente en 20025, para que se celebrara cada tercer jueves de noviembre.

¿De qué manera se conmemora? A través de conferencias, mesas redondas, talleres y debates abiertos impulsados por universidades, centros educativos, instituciones y redes asociadas a la UNESCO.

Por medio de estas actividades se reafirma la premisa de que la filosofía constituye la brújula moral de la sociedad. En efecto, señaló la UNESCO que la filosofía no solamente es una disciplina académica, sino una práctica cotidiana que ayuda a transformar las sociedades y permite abrir un fecundo diálogo entre las diferentes culturas para buscar pronta respuesta a los grandes problemas, crisis y desafíos del mundo contemporáneo.

Correspondió al filósofo senegalés, Souleymane Bachir Diagne, impartir la conferencia “Vivir juntos la tierra”. En su ponencia, abordó los retos que enfrenta la humanidad para construir un hábitat propicio, donde se construya una humanidad responsable y compartida, en la que el ser humano comprenda que no es el dueño de la Tierra, sino un inquilino más y con una enorme responsabilidad sobre su cuidado.

Después de escuchar la conferencia de Bachir Diagne, tuvo lugar una mesa redonda titulada: “Pensar y actuar juntos: filosofía para habitar un mundo con múltiples desafíos”, en la que participaron tres jóvenes estudiantes quienes compartieron sus perspectivas transversales sobre cuatro temas primordiales: Clima, Inteligencia Artificial, Migraciones y Salud.

Tras la conferencia, tuvo lugar una mesa redonda centrada en una pregunta fundamental: «Pensar y actuar juntos: filosofía para habitar un mundo con múltiples desafíos», en la que participaron tres estudiantes que compartieron sus perspectivas transversales sobre los cuatro temas principales seleccionados: Clima, IA, Migraciones y Salud.

¿Apoyo decididamente el cultivo de esta brújula ética?