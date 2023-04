Al Secretario de Gobernación no le importó comprobar con la ya famosa foto de Bucareli que en la UAS no hay autonomía porque él mismo acordó llegar a acuerdos con Héctor Melesio Cuén y no con el Rector Madueña. Lo sabía perfectamente, pero si no apoya a Cuén la UAS convertida criminalmente en la base social y política del PAS se perdería como el único recurso partidario con el que cuenta en Sinaloa para sostener sus sueños presidenciales.

