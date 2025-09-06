Hay portales o medios informativos que se dedican a recabar solamente noticias que ayuden a construir mejor sociedad, no cerrando los ojos a lo negativo, pero sí impulsando lo positivo y aleccionador.

Los medios de comunicación difunden cada día cientos o miles de noticias; sin embargo, las que más “venden” son las violentas o escandalosas, porque se busca morbosamente lo más excitante, provocativo y atrayente.

De hecho, desde mis primeras clases de periodismo en la Escuela de Comunicación Social, la maestra María Teresa Zazueta, de feliz memoria, repetía: “La noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro”.

Para contrarrestar esta tendencia “amarillista” o “sensacionalista”, desde hace muchos años se consagró una frase que dice: “Las buenas noticias también son noticia”.

Incluso, hay portales o medios informativos que se dedican a recabar solamente noticias que ayuden a construir mejor sociedad, no cerrando los ojos a lo negativo, pero sí impulsando lo positivo y aleccionador.

Entre los medios que se dedican a catapultar esta positiva labor se cuentan los del Vaticano, como constató Javier Cercas durante las reuniones que sostuvo con personas dedicadas a estos menesteres.

Y, no podía ser de otra forma, pues deben difundir el Evangelio, cuyo concepto significa, precisamente, “buena nueva”.

El director de la Librería Editorial Vaticana, Lorenzo Fazzini, contactó una cita para Cercas con Helene Destombes, encargada de relaciones con los medios, quien trabajó muchos años en Radio Vaticana.

Para Helene, de religión se habla cada vez menos en los medios, pues tienen más “rating” los temas políticos: la guerra, la ecología, la pobreza.

Añadió que los medios del Vaticano hablan de asuntos que no le interesan a nadie: “Haití, por ejemplo: ¿quién habla del drama que viven a diario los haitianos? Nadie. Ese país no tiene petróleo, no tiene nada”. Precisó que Radio Vaticana sí se interesa por él; en cambio, los “medios se interesan por los temas calientes”.

¿Difundo rápidamente las buenas noticias?