Buenos deseos 2026

¡Le deseo que tenga un muy Feliz 2026! Estamos estrenando año y con él vienen los deseos y oportunidades de mejorar o cambiar alguna situación con la que no estemos tan satisfechos, como lo es nuestra salud, nuestra condición física (este año es el bueno), nuestro aspecto físico, algún cambio de vehículo, adquirir una casa, aprender un nuevo idioma o por fin realizar el viaje que tenemos años postergando, en fin, cada quien tiene sus propias metas o deseos, en lo personal deseo que Usted estimado lector cumpla con sus metas o deseos establecidos para este año.

Este primer #ÁgoraCiudadano del año será una lista de buenos deseos, ojo, no es letra escrita en piedra, por lo que podemos modificarlos. Si Usted considera que hace falta algún cambio, siéntase libre de hacérmelo saber, siempre podemos estar en contacto (bendita tecnología).

1.Empiezo con nuestra Presidenta. Por supuesto que deseo que le vaya bien, en teoría si le va bien a la Presidenta, le debería de ir bien al país (aunque ya no estoy tan seguro de que esto sea así. Deseo que se dé cuenta que está en el Poder, que es la titular del Ejecutivo, que es el segundo sexenio en el que su partido está en el poder, que tienen ambas cámaras, ahora también al Poder Judicial, la mayoría de las gubernaturas y de las alcaldías, por lo que No es oposición, que tiene la mesa servida y de una manera en que puede realizar grandes cambios (espero positivos) y que por fin dejen de polarizar y dividir a la cada vez más polarizada y dividida sociedad mexicana.

2. Al Poder Legislativo Federal. Que revisen por favor las leyes que se están aprobando, ya que al parecer no todos los legisladores están muy bien preparados. Si es posible que sean congruentes en su actuar y decir, aunque aclaro esto es un deseo para toda la clase política.

3. Al Poder Judicial. Debería de decir que deseo que actúen de manera independiente, conforme a nuestras leyes y tratados internacionales, siempre privilegiando los derechos humanos, pero lo veo sumamente complicado por lo que por lo menos deseo que trabajen y que no hagan política.

4. A nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Qué desearle? ¿Paz en la entidad? ¿Mejora en la economía? ¿Recuperar actividad nocturna en la capital del estado? Me gustaría deseárselo, pero al parecer no es necesario, ya que no hay problema en ninguno de los ámbitos anteriores, quizá algunos temas mínimos. No se si el sarcasmo se pueda leer.

5. Por favor no se burle, pero deseo que el INE se vea afectado lo menos posible en la próxima reforma electoral, que se mantenga INDEPENDIENTE, con un presupuesto CORRECTO, y deseo que la ciudadanía voltee a ver a quien por años ha cargado con el peso de la democracia en nuestro país y aprenda a valorarlo.

6. En ocasiones anteriores, señalo un deseo para la Ciudadanía, es decir, a quienes no ostentamos ningún cargo en dependencia alguna, a Usted que está leyendo esto, a sus hijos, vecinos, hermanos. Deseo que nos demos cuenta de que nosotros podemos hacer un cambio substancial, este año deseo que cada uno desde nuestra trinchera hagamos lo necesario para erradicar el mal que tiene desde septiembre del año 2024 atacando nuestras calles, nuestros jóvenes, nuestras vidas, usted sabe a qué me refiero.

PD 1. Como es el primer #ÁgoraCiudadano del año, me permito desear salud y larga vida para mis padres y le pido a la misma que me permita hacerles sentir lo mucho que les agradezco y quiero.

PD 2. Como abogado, deseo que nos preparemos a conciencia, ya que se vienen cambios en nuestra manera de realizar nuestro trabajo.

PD 3. Por último, le deseo algo sencillo, pero no fácil, deseo que sea feliz, que valoremos lo que realmente importa y dejemos de lado todo aquello que no es fundamental.