Llegando a una determinada dimensión y complejidad, la gestión de la relevancia demanda cada vez mejor trabajo en equipo, integrando talentos de manera sinérgica. No podemos pretender por siempre lograr este cometido solitariamente, apremia un esfuerzo colegiado efectivo. Esta es la Dueñez Compartida.

¿Cuáles son los ejes de la gestión del futuro para el empresario?

La principal tarea de la Dueñez es la construcción de la relevancia. Empresario que no entienda esto no trascenderá. No es un quehacer esporádico o periódico, es permanente, por lo que requiere perseverancia, método y sentido estratégico.

En estos días estamos trabajando con unos empresarios sudamericanos que quieren revisar su sistema de gobierno corporativo. Les ayudamos hace años a encontrar caminos armoniosos de creación de valor y han logrado extraordinarios avances de crecimiento en sus negocios.

Ahora han orquestado una estructura ejecutiva de primer orden y han generado diversas oportunidades de diversificación en campos cercanos, y no tan cercanos, a sus previas fórmulas de negocio. Están buscando una transformación integral de su grupo para llevarlo a un nivel superior.

No sabemos si el grupo está listo para sacar adelante tantos proyectos y cambios. Lo importante es encontrar sus mejores caminos para seguir creciendo en valor con armonía. Los retos son colosales. ¿Dónde tienen que buscar sus relevancias? Sugerimos trabajar en estos campos.

Relevancias para el cliente. Son nuevos los mercados que quieren abordar en cada fórmula de negocio. Para cada segmento de mercado han de desarrollar y mantener una propuesta de valor superior, con posibilidades reales de liderazgo competitivo a corto y largo plazo.

En cada proyecto toca enfocarnos a los segmentos más fértiles, con las ofertas más potentes y diferenciadas, con el posicionamiento más atractivo y poderoso.

Relevancias para el colaborador. Todos estos proyectos exigen contar con sobresalientes líderes, capaces de dirigir con autonomía el desarrollo de ventajas competitivas y actividades críticas. Ya no serán supervisores disciplinados que cumplan con las indicaciones de los empresarios, serán ejecutivos de alto calibre con capacidades extraordinarias para crear valor por cuenta propia.

Relevancias para el proveedor. Hemos de asegurar que seremos el cliente preferido de quienes nos suministren los mejores productos y servicios que necesitaremos en cada uno de los proyectos. Las negociaciones que tendrán lugar serán de otro calibre y optimizar las cadenas de suministro ameritará una gestión logística de clase mundial.

Relevancias para el aliado. Con tantos proyectos de alta envergadura hará falta construir sinergias de gran potencial, con diversas compañías y profesionales, con esquemas Ganar-Ganar donde nos convirtamos en el socio que más aporta, que todos quieran tener. Esta gestión será clave para poder hacer realidad los proyectos.

Relevancias para el accionista. Emprender e invertir en tantos proyectos distintos tiene que acompañarse de mucha sensatez. Las decisiones de concentración y abandono favorecerán enfocarnos en las mejores oportunidades y maximizar la creación de valor.

Relevancias para la sociedad. El liderazgo consciente que hoy reclama el mundo nos lleva a buscar con ahínco el cuidado al medio ambiente y un alto impacto en las comunidades con las que interactuamos. Si somos respetuosos e importantes para el mundo alrededor nuestro, este no estará en contra nuestra.

Relevancias para el empresario. Los líderes de Dueñez no somos omnipotentes. Tenemos límites. Es crucial concentrarnos en los mejores proyectos, en las más poderosas fórmulas de negocio, en las mejores oportunidades. Seamos rigurosos en el análisis y decididos en la síntesis. Crearemos más riqueza si nos enfocamos en lo más relevante. Pensemos con congruencia en conjunto ¿Cómo es el grupo que queremos crear?

El nuevo sistema de gobierno de este grupo si que tiene que reinventarse, brincar a otras alturas... si de verdad quieren seguir siendo relevantes en la liga superior donde se visualizan.

