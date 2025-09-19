La historia es un thriller que se desarrolla en París. El cirujano Richard Walker (Harrison Ford) y su esposa Sondra (Betty Buckley) viajan de San Francisco a París para asistir a una convención médica. El París que muestra Polanski, donde ocurre la historia, nada tiene que ver con la “ciudad luz”.

El título original de la película es Frantic y en México se le puso Búsqueda frenética (Estados Unidos – Francia, 1988), del director Román Polanski (París, 1933), el guión es suyo en colaboración con Gérard Brach.

La historia es un thriller que se desarrolla en París. El cirujano Richard Walker (Harrison Ford) y su esposa Sondra (Betty Buckley) viajan de San Francisco a París para asistir a una convención médica. Piensan vivir una segunda luna de miel como hace 20 años.

Al llegar al hotel, descubren tener una maleta idéntica a la de Sonda, pero que no es la suya. Cuando Richard sale de la regadera, su esposa ya no está en el cuarto. Al principio espera, pero ella no vuelve y entonces empieza su búsqueda. Sale a la calle y un borracho, en un bar, le dice haber visto a su mujer obligada a entrar en un carro.

En la calle se encuentra con la pulsera de su esposa y asume que ha sido secuestrada y entonces informa a las autoridades y a la embajada de Estados Unidos, pero ninguna de las dos instancias muestra interés en el caso.

Ya en el hotel abre la maleta y encuentra dentro, entre otras cosas, una caja de cerillos con el nombre de un bar en París donde viene escrito el nombre Dedé y entonces decide investigar por su propia cuenta sin hablar francés y sin contar con ningún conocido en París.

Al seguir una pista conoce a Michelle (Emmanuelle Seigner), una mujer que al parecer es la clave para recuperar a su esposa. Aquí inicia un intenso thriller en el que intervienen Richard, Michelle, los servicios de inteligencia de Israel y los contrabandistas.

El París que muestra Polanski, donde ocurre la historia, nada tiene que ver con la “ciudad luz”. Ofrece, en contra, la visión de una ciudad obscura, desangelada e inhóspita, que no se había visto antes.

Este fue el primer largometraje internacional de la entonces desconocida Emmanuelle Seigner, con apenas 19 años, aunque antes había participado en un par de cintas francesas, una de ellas bajo la dirección de Jean-Luc Goddard. Desde 1989 es pareja de Polanski. En su momento la crítica especializada señaló que el guion era bueno, pero que la película era un thriller sin muchas sorpresas, suspenso o emoción. En general, la película, 37 años después, sigue siendo válida. Destaca la actuación de Emmanuelle Seigner sobre la que descansa buena parte de la trama. Algunos reconocen el trabajo de Harrison Ford.

Busqueda Frenetica

Título original: Frantic

Producción: Estados Unidos – Francia, 1988

Dirección: Roman Polanski

Guion: Roman Polanski y Gérard Brach

Fotografía: Wihold Sobocinski

Música: Ennio Morricone, Astor Paizzola y Grace Jones

Actuación: Harrison Ford, Emmanuelle Seigner, Betty Buckley, John Mahoney, Alexandra Stewart, Robert Barr, David Huddleston (...)