Pronto comenzarán a perfilarse las verdaderas intenciones de esta nueva corriente política que maculará la pureza que presume Morena y sanitizará la ruindad que estigmatiza al PRI. He allí la clave de este enredo recién traído a Sinaloa: no es a la Cancillería a la que se trepa Quirino Ordaz sino al proyecto político nacional que, zanjadas las aparentes diferencias entre morenistas y priistas, llevará a la Presidencia a algún raro espécimen que parirá la alianza PriMor. Y hasta entonces se entenderá el pacto AMLO-QOC que provoca muchos brincos en un suelo demasiado parejo.

Teniendo de fondo el desfogue de la presa Santa María, las grandes aguas del poder van descubriendo el noviazgo ideológico de Morena y PRI que va a terminar, de seguro, como esos matrimonios arreglados, de bienes separados y de intereses utilitaristas. Nadie le hará el guácala y fúchila porque los morenistas tienen que entrarle a la añeja práctica de la política de tragar gusanos sin hacer gestos y “si no les gusta, ni modo”. Por su parte a los priistas les resolverá la encrucijada de agarrarse hasta de un clavo ardiendo con tal de recuperar los privilegios que les ha quitado una sociedad ávida de las transformaciones que no encontró en la cuarta intentona y que buscará en el quinto experimento.

De todo esto resulta que la pólvora no debe gastarse en el infiernito de saber si Quirino Ordaz va a Turismo, a España o cualquier otra posición en el Gabinete de AMLO. Tampoco en estructurar teorías que ponen la pericia política del actual Gobernador al servicio de Morena o del PRI, entregándole la plaza de Sinaloa a la 4T. El Presidente vino y echó bastante humo distractor para que la opinión pública se percatara de la víbora chillando, pero no de lo profundo de las decisiones que tomó.

Reverso

La cuarta hipótesis

Un lector de esta columna, que ha vivido en las entrañas de la política sinaloense, aporta una teoría más que ha estado ausente en el debate público de por qué Quirino Ordaz a la Embajada de España y no en posiciones más estelares del Gabinete de AMLO. “Pienso que la designación del señor Ordaz va más bien para alejarlo del estado y que no haya sombra para el siguiente Gobernador, es decir lo exilian y así no tienen de qué preocuparse”. Bueno, no le cae mal una raya más al tigre de las posibilidades.