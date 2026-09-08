Cambian expectativas para tasas

Los precios del petróleo, si bien a marchas lentas, continúan escalando, situándose ya en su mayor nivel desde el 4 de junio ocasionando que los inversionistas mantengan cierta cautela a lo que la desestabilización de los energéticos pudiera causar sobre el índice de precios al consumidor.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva en Asia, mixta en Europa y negativa en América. El mercado de valores de Estados Unidos estuvo cerrado este lunes por el feriado de Labor Day, provocando que los volúmenes operativos en el resto del planeta fueran relativamente bajos.

La semana pasada los principales índices de Wall Street cerraron a la baja, luego de que la Nómina No Agrícola de Estados Unidos reportara mejor a lo esperado y elevara las expectativas de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés en su reunión de septiembre. La economía estadounidense creó 162 mil empleos en agosto, muy por encima de los 55 mil puestos esperados por el consenso. Las cifras de junio y julio fueron revisadas al alza en conjunto en 55 mil plazas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1 por ciento.

Los datos fortalecieron la percepción de que el mercado laboral conserva suficiente dinamismo para que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva ante las presiones inflacionarias. Las probabilidades implícitas de un incremento de 25 puntos base en la reunión de septiembre subieron a alrededor de 58 por ciento, desde 49 por ciento antes de conocerse el reporte. La reacción también se reflejó en el mercado de deuda: el rendimiento del Bono del Tesoro a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre política monetaria, subió hacia 4.37 por ciento, mientras que la tasa del Bono a 10 años avanzó hasta alrededor de 4.78 por ciento.

De este lado de la frontera, los índices de referencia de las bolsas de valores en México tropezaron ayer al arranque de la semana, como resultado del ajuste que tuvieron los títulos de Grupo Televisa ante su inminente salida del índice de referencia bursátil del país y en un día de menor operatividad a la habitual por un feriado en Estados Unidos. Con ello, los dos índices de referencia del mercado de renta variable local ligaron dos sesiones negativas.

En noticias económicas del día, destacó que la producción de autos ligeros en México disminuyó 1.4 por ciento en agosto y la exportación subió 1.3 por ciento, informó Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en datos de las armadoras automotrices. Con ello, la producción bajó 0.7 por ciento en el acumulado del periodo enero-agosto y la exportación disminuyó 0.1 por ciento.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios internacionales cerraron la jornada del lunes en su nivel más alto desde inicios de junio, en respuesta a una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y mientras los inversionistas esperan la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, aumentó 1.33 por ciento el lunes para ubicarse en 92.70 dólares por barril, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ascendió 0.75 por ciento para ubicarse en 97 dólares por barril. Con ello, ambos tipos de crudo tocaron sus cotizaciones más fuertes en los últimos tres meses.

Los precios del petróleo, si bien a marchas lentas, continúan escalando, situándose ya en su mayor nivel desde el 4 de junio ocasionando que los inversionistas mantengan cierta cautela a lo que la desestabilización de los energéticos pudiera causar sobre el índice de precios al consumidor. Paralelamente, los operadores observan con cuidado reportes sobre supuestos ataques en contra de infraestructura petrolera de la energética Saudi Aramco, al tiempo en que Irán y Omán avanzan en la configuración de un acuerdo que maneje el tránsito de buques sobre el Estrecho de Ormuz. Los riesgos inflacionarios continuaron moderando el apetito por riesgo.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques contra buques petroleros y de guerra durante el fin de semana, lo que se considera como una escalada mayor de la guerra entre ambos países. Además, el conflicto se agudizó por los ataques israelíes contra una localidad del sur del Líbano, lo que provocó la muerte de al menos doce personas. De igual manera, la refinería de petróleo Saudi Aramco con operaciones en Arabia Saudita, fue atacada este lunes y se encuentran en evaluación los daños provocados. Ante ese escenario, los Emiratos Árabes Unidos están construyendo rutas alternativas para sus exportaciones de energía y comercio.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano inició la semana con pocos cambios y un movimiento a la baja, en una sesión con menor actividad a lo habitual por el feriado en Estados Unidos y luego de cerrar la sesión previa en su nivel más fuerte en más de dos años. De acuerdo con los registros del Banco de México, el peso mexicano finalizó la jornada en 16.93 unidades interbancarias por dólar, lo que equivale a una depreciación de cuatro centavos respecto a su cierre previo del viernes, cortando una racha de cinco jornadas de avances. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que evalúa el comportamiento de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas duras, descendía 0.25 por ciento a 98.93 unidades.

Los inversionistas a nivel global están a la expectativa esta semana del reporte de inflación en Estados Unidos para el mes de agosto, el cual será determinante para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Además, otro factor que ha venido presionando a varias monedas alrededor del mundo es la debilidad del yen japonés y las intervenciones que están haciendo los gobiernos de Japón y Estados Unidos para evitarlo. La debilidad del yen podría llevar al banco central de ese país a adoptar una postura monetaria más restrictiva, lo que impactaría las llamadas estrategias de carry trade de algunos inversionistas globales. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.