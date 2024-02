Por azares del destino he descubierto que se está dando una práctica en nuestra ciudad (disculpen si es algo que ya tiene tiempo sucediendo), donde mediante el uso de algunas aplicaciones, las personas se conocen y tienen encuentros íntimos, el problema es que cada vez es más usado por menores de edad...

Este espacio normalmente está dedicado a temas políticos, electorales, incluso personales, pero en esta ocasión quiero tocar un tema que por azares del destino me ha tocado conocer.

Soy padre de familia, tengo la fortuna de tener tres hijos, en distintas etapas, mi mayor en preparatoria, el del medio en primaria y la menor en kínder, y tengo un miedo creciente, el cual consiste en que mis hijos terminen teniendo dudas, desinformación o incluso malas prácticas sexuales, reconozco que no soy especialista en el tema y que estoy muy lejos de serlo, pero vale la pena compartir lo sucedido.

La tecnología ha venido a revolucionar el mundo, enormes avances, muchas facilidades... vaya, ha ayudado enormemente en nuestro día a día: necesitamos un carro, pedimos un uber; necesitamos que alguien nos traiga algo, podemos pedir un rappi; necesitamos comida, también puede ser uber eat; necesitamos estar en contacto con gente que está lejos de nosotros, tenemos redes sociales, tenemos videollamadas, incluso podemos llegar a conocer el día a día de estas personas, llámese ex compañeros de escuela, familiares que viven lejos, amigos que por alguna u otra razón hemos pasado a estar lejos; pero ojo, también podemos estar en contacto con desconocidos y no solamente personas que no conozcamos, sino personas que simulen ser otras y esto es sumamente peligroso.

Pero volviendo al tema, por azares del destino he descubierto que se está dando una práctica en nuestra ciudad (disculpen si es algo que ya tiene tiempo sucediendo), donde mediante el uso de algunas aplicaciones, las personas se conocen y tienen encuentros íntimos, el problema es que cada vez es más usado por menores de edad, y esto si bien es cierto puede verse como una falta de cuidado de parte de los padres de familia, también es cierto que el mundo actual, donde cada vez hay mas tecnología, más aplicaciones, más maneras de estar en contacto, es un gran desafío para nosotros los padres.

Estas prácticas sexuales han llevado a enfermedades de transmisión sexual, han llevado a sexo sin consentimiento pleno (si es que existe este término) y han llevado a un mayor desconocimiento sobre el tema sexual, recordemos que el hecho de tener sexo no nos convierte en personas que sabemos de sexo, claramente hay una falta de información, cuando nuestros principales educadores, son otras personas sin experiencia que están pasando por el mismo tema.

Este espacio no busca otro objetivo, sino que pongamos atención a nuestros hijos, a sus celulares, a sus aplicaciones y especialmente a la información que puedan o no tener sobre el sexo.

Dejemos de lado si debe de existir el sexo premarital o no, enfoquémonos en que este tipo de conductas suceden y que ahora con la tecnología puede ser que suceda incluso con personas que pretenden ser alguien más.

Existe gente especializada con la cual se puede hablar (yo no soy una de ellas), pero repito, he sabido de varios casos donde el común denominador es: una de las partes es menor de edad y la otra parte mayor de edad y con varios años de diferencia, lamentablemente el común denominador también ha sido la falta de cuidado al momento de realizar este tipo de conductas.

Vale la pena recordar que todos fuimos adolescentes alguna vez, etapa difícil sin duda, por lo que como padres “cambiemos de tema y pongamos atención”.