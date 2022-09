Cambio de opinión

Uno esperaría después de haber criticado tanto al Presidente Calderón sobre la militarización que nuestro Presidente regresara al Ejército a los cuarteles, más si fue una de sus promesas de campaña, pero ha pasado todo lo contrario, no solo no ha regresado al cuartel, sino que ahora tiene más funciones.

salomon.gaxiola@gmail.com

Nuestros políticos por lo general buscan no agraviar, es decir buscan no quedar mal con nadie, “ah eres bien político” se dice de aquel que busca no tomar postura sobre algún tema, y hasta cierto punto es entendible que el político no quiera quedar mal con sus posibles electores ya que por lo menos en teoría se debe a ellos, pero creo que cada vez más nosotros los electores queremos definición, claridad, saber que es lo que representa el político, saber qué opina sobre posibles temas o acciones de gobierno ya que pasa que después cambian de opinión.

Usted sabe que actualmente nuestro Presidente fue durante muchos, muchos años oposición en nuestro país y fue así como se consolidó para lograr la victoria en su última campaña electoral presidencial, criticó duramente ciertas acciones de gobierno y por supuesto a los presidentes en turno, pasando por Vicente Fox, Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto.

A todos y cada uno de ellos criticó su actuar, pero sobresale a mi parecer la crítica hacia Felipe Calderón, quizá mucho tenga que ver que fue una elección sumamente cerrada y que hasta la fecha el hoy Presidente señala que “la mafia del poder” se la robó, pero también el actuar de Calderón al sacar al Ejército a las calles, en lo que muchos denominaron la “Guerra de Calderón”, aquí debo de confesar que tuve la fortuna de trabajar en gobierno federal durante ese sexenio, conociendo gente muy valiosa y que mi visión/opinión puede estar sesgada, pero no solo por eso sino porque soy de Culiacán, Sinaloa por lo que para mí ver al Ejército en las calles no ha sido algo extraordinario ya que ha sido algo común en nuestra ciudad, no sé si Usted recuerde a las famosos “BOMU” (Bases de operaciones mixtas urbanas) que eran retenes en los que participa el Ejército y la policía estatal/municipal. Pero entiendo que para ciudades donde históricamente el Ejército solo era visto en los desfiles militares el ver soldados realizando acciones de patrulla es imponente.

Y al ser un tema tan mediático, que produjo tantas muertes, pues nuestro hoy Presidente activamente se manifestaba en contra de la “militarización”, incluso en abril de 2010 a través de un video criticó dicha acción manifestando: “No podemos aceptar un gobierno militarista, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar... en estos tres años se ha deteriorado mucho la imagen del Ejército, porque lo han lanzado a la calle, a una aventura, toda una estrategia fallida... Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia...”

Volviendo al tema de definiciones de nuestros políticos, uno esperaría después de haber criticado tanto al Presidente Calderón sobre la militarización que nuestro Presidente regresara al Ejército a los cuarteles, más si fue una de sus promesas de campaña, pero ha pasado todo lo contrario, no solo no ha regresado al cuartel, sino que ahora tiene más funciones. Incluso nuestro Presidente esta semana manifestó “Cambié de opinión viendo el problema que me heredaron” refiriéndose a que es necesario el uso de militares en tareas de seguridad pública y que es por eso que está promoviendo una reforma que fue aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados en la que la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa y el Senado hizo lo propio el pasado jueves, ya que aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, otorgándole a la Secretaría de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Y aunque Usted no lo crea se aprobó la propuesta tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores sin que se le haya realizado modificación alguna.

No dejemos de lado que la Guardia Nacional se creó este sexenio y el artículo 21 Constitucional señala: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional..., y el que pase a la Secretaría de la Defensa viola dicho artículo, por lo que esta propuesta ya aprobada por la Cámara de Diputados y Senado viola claramente lo señalado por la Constitución federal y que fue realizado justo en este sexenio.

¿Qué le parece este cambio de opinión? Y ojo, no solo del Presidente, es curioso que quien promovió la salida del Ejército a las calles ahora lo quiera regresar a los cuarteles, y quien quería retirarlo de las calles ahora quiere que sea más libre en su actuar por las mismas. ¡Ay estos políticos!

PD._ 1 Muchas felicidades a Noroeste por estos 49 años, muchos años más con ese compromiso con la sociedad al ser un medio objetivo e independiente.

PD 2._ Ojo con la vacuna Abdala que nuestro Gobierno quiere aplicar a los infantes, ya que aun no cuenta con las autorizaciones correspondientes.

PD 3._ “Me equivoqué con los ministros que propuse”: Andrés Manuel López Obrador.