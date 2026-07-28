Camino de la felicidad

El deseo es fuente inagotable de inquietud y sufrimiento, proclaman el budismo y otras filosofías orientales, al igual que algún filósofo occidental, como Schopenhauer

Una de las metas que propone José Antonio Marina en su libro: “Aprender a vivir”, además de la búsqueda de los objetivos de salud y dignidad, es la felicidad. Pero, ¿en qué consiste, dónde buscarla, encontrarla y disfrutarla?

Desde la antigüedad, filósofos y pensadores de todas las naciones, razas, tendencias y religiones han especulado sobre ella. Séneca advirtió: “La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada”. Es decir, no consiste en afanosa búsqueda, sino en apacible gratitud.

El deseo es fuente inagotable de inquietud y sufrimiento, proclaman el budismo y otras filosofías orientales, al igual que algún filósofo occidental, como Schopenhauer. Incluso, Dostoyevsky apuntó en su obra “Memorias del subsuelo”, que el ser humano debe obtener su felicidad mediante el sufrimiento, puesto que es la ley de la tierra.

Séneca, en su tratado “Sobre la felicidad”, prefirió comenzar por los datos que nos ofrece la experiencia, los cuales constatan que: “no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque, si ha errado el camino, si éste lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia”.

El célebre representante de la doctrina estoica advirtió del peligro de recorrer cualquier sendero: “el camino más frecuentado y más famoso es el que más engaña. Nada importa, pues, más que no seguir, como ovejas, el rebaño de los que nos preceden, yendo así, no a donde hay que ir, sino a donde se va”.

Las necesidades de los seres humanos, subrayó Marina, responden a dos necesidades fundamentales: “el bienestar y la ampliación de nuestras posibilidades”.

Indicó que “el bienestar puede ser físico, económico o psicológico”, razones mediante las cuales buscamos comodidad y seguridad.

¿Dónde busco la felicidad?