Campañas electorales

El mismo día que iniciaron las campañas, es decir el 4 de abril, se cumplieron 7 años del nacimiento del Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral), y aunque ya lo he mencionado en otras colaboraciones vale la pena recordar que es necesario que toda la ciudadanía estemos atenta a los actos que hace el INE, que estos sean conforme a nuestras leyes, nada más pero tampoco nada menos, pero de igual manera tenemos que estar atentos a que nadie quiera actuar en contra del INE por que este aplique la ley. La tentación de descalificar al árbitro siempre es atractiva, recuerde algún partido que haya jugado o incluso que haya visto en donde el árbitro siempre se lleva la peor parte, claro por parte del equipo perdedor.

El INE y los organismos electorales locales son el árbitro vigilante, y como tal deben de actuar, pero no solo tenemos que estar atentos al actuar del árbitro INE/IEES, sino que, durante estos próximos días, también tenemos que estar atentos a los candidatos (jugadores), a lo que hacen y a lo que dejen de hacer, a lo que dicen y dejan de decir. El periodo de campaña debe de ser para presentar ideas, proyectos, debatir y muy importante, que nos digan cómo harán las cosas, no solo lo que harán. Algo muy común es que se prometan cosas que no son posibles, por lo que como ciudadanos debemos de estar atentos a este tipo de promesas, imaginemos a un jugador de futbol prometiendo que en el próximo juego meterá 4 homeruns y que aparte pichará un juego perfecto, si Usted sabe de futbol, sabrá que esto es imposible, las reglas del juego no permiten que existan “homerun” o “pitchers” en el futbol, ah pues lo mismo puede suceder cuando un candidato a un puesto determinado promete cosas que no son del ámbito de su competencia, por más bien intencionadas que sean estas promesas.

El árbitro sigue trabajando, realizando los actos necesarios para que el próximo 6 de junio podamos salir a votar, el pasado 6 de abril se inició en Talleres Gráficos de México (organismo descentralizado del Gobierno Federal) la producción de las boletas del proceso electoral 2020-2021, el resguardo de la documentación electoral será a cargo de la Sedena.

¿Sabía Usted que de conformidad con la Encuesta de Cultura Cívica 2020, el INE se encuentra dentro de las tres instituciones a las que la población les tiene mayor confianza? Ejército y la Marina con 63.8 por ciento, la Guardia Nacional con el 60.5 por ciento y el INE con 59.6 por ciento. ¿Qué le parecen estos datos? ¿Está de acuerdo?, en lo personal considero al árbitro electoral como una institución de las más confiables y espero que después de estas elecciones el porcentaje de confianza sea aún mayor.

Claro que estoy consciente de que es un reto complicado ya que la polarización, las famosas “fake news” y la demagogia son fuertes rivales (el Covid no hace la tarea más sencilla), pero no imposibles de superar. Es importante no olvidar que después del 6 de junio seguimos siendo mexicanos, vivimos en el mismo país, es decir seguiremos con problemas comunes, retos que tenemos que enfrentar juntos, independientemente de quien resulte ganador, por lo que podemos pedir a los candidatos que no realicen actos de polarización y que no descalifiquen a sus rivales simplemente por el hecho de tener ideas o propuestas diferentes.

Podemos ver al país como una familia, o incluso como un grupo de amigos, si Usted es parte de una familia o grupo de amigos grande entenderá que hay posturas diferentes, maneras de actuar y pensar contrarias entre un miembro y otro, pero al final del día lo importante es que la familia o grupo de amigos estén bien, que el sentimiento y el respeto que existe no se pierda, y por supuesto la ayuda mutua; no perdamos de vista el 7 de junio por enfocarnos solamente en el 6.

Cambiando de tema, ¿qué piensa de la reelección? Este año será la primea vez que se puedan reelegir diputados federales, veremos si se apuesta por la continuidad o por otro lado se buscan opciones nuevas.

PD 1. El día de la elección será obligatorio el uso de cubrebocas en las casillas.

PD 2. El día de hoy es el ultimo día que tienes para recoger tu credencial de elector, que no se te pase.

PD 3. Que gran sentimiento ver a mis padres recibir su primera dosis de vacuna, ahora a esperar entre 28 y 40 días para la segunda dosis.