Ella reacciona y lo pone en su lugar: “soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo se llama violencia”.

Aprenda, señor López Dóriga

No es el único episodio del proceso electoral 2023-2024 en el que los señores demostramos que no hemos aprendido nada. Y eso que apenas van comenzando las precampañas.

El jueves, en una entrevista de radio, el periodista Joaquín López Dóriga se empeñaba en descolocar a la morenista Clara Brugada, insistiéndole en que había perdido la encuesta contra Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía y presunto favorito de Claudia Sheinbaum para obtener la candidatura de Morena en la Ciudad de México.

“Déjeme hacerle esta pregunta, que es de puro sentido común”, le dijo el entrevistador, “usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género... ¿cómo cree usted, o cómo piensa, ganar la Ciudad de México, cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios, de Morena?”.

Brugada, con toda calma, le hizo ver cómo funcionaba el criterio de paridad en el proceso interno de Morena y le dijo: “quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia, como el tema de que ganamos por género”.

López Dóriga enfureció y, visiblemente exaltado, exigió a Brugada no llamarlo misógino.

“Usted no me puede señalar de misoginia, primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido... y no, no me diga bueno, dígame un aspecto en donde haya caído en eso”, le dijo.

Brugada volvió a explicarle que la paridad fue un criterio de Morena, y de la autoridad electoral, por lo que no debe verse como la única razón por la que ella es ahora candidata de Morena en la capital.

López Dóriga volvió a enojarse y desde ese momento la llamó “señora” durante toda la entrevista, con ese tono descalificatorio que acostumbra un periodista que se cree dueño de su programa.

Le dijo que él fue producto de la educación de su madre, nuevamente le ordenó que no le llamara misógino e incluso le dijo a su auditorio: “véanla”, cuando ella trataba de interpelarlo.

López Dóriga, un periodista que lleva décadas en ese espacio de Radiofórmula y que durante años fue el conductor del principal noticiero nocturno de Televisa, se niega a aceptar que cayó en una narrativa misógina: aquella que insiste ver la paridad como un asunto de “cuotas”, en el que las mujeres llegan a los cargos por una concesión de los hombres.

A López Dóriga, a sus 76 años, le convendría volver a ver su entrevista a Clara Brugada y analizarla, analizarse y reflexionar. Y, de paso, ver un video hecho por las periodistas de Ruido en la Red, en el que le explican por qué sí cayó en narrativas misóginas.

Aprendamos de esas chicas menores de 30 años que nos están dando la oportunidad de desaprender y reeducarnos en un mundo más paritario.