El Papa León XIV señaló: ‘el futbol es un juego de equipo, ¡no se puede divertir solo!... Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego’.

El futbol acapara la atención. Aunque este fenómeno social no es comprendido por muchas personas, no podemos negar su arraigo popular. Incluso, los papas han tenido afición por algún equipo o practicado este deporte. El Papa Francisco era aficionado del equipo San Lorenzo de Almagro y recomendaba la práctica de este deporte, que inicialmente era solo un juego:

“Podemos decir que detrás de una bola rodante hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma. En una actividad deportiva están involucrados no sólo los músculos, sino toda la personalidad de un niño, en todas sus dimensiones, incluso en las más profundas”, advirtió.

Sobre todo, resaltó que el futbol es un juego o deporte que no se puede practicar solo: “El balón se convierte en un medio para invitar a personas reales a compartir amistad, a encontrarse en un espacio, a mirarse a la cara, a desafiarse mutuamente para poner a prueba sus habilidades. Queridos amigos: el futbol es un juego de equipo, ¡no se puede divertir solo!... más allá del juego está la vida que les espera”.

Dirigiendo su reflexión a los entrenadores y equipos que alcancen la victoria, expresó: “Quiero que siempre sientan gratitud por su historia de sacrificios, victorias y derrotas. Y sentir también la responsabilidad educativa, que debe ser implementada a través de la coherencia de vida y la solidaridad con los más débiles, para animar a los más jóvenes a crecer en su interior, y tal vez incluso a ser campeones en la vida”.

El Papa León XIV también señaló: “Queridos amigos, el futbol es un juego de equipo, ¡no se puede divertir solo!... Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego”.

¿Soy campeón en mi vida?