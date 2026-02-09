Campos de la gestión de valor

¿Cuáles son los temas en los que han de centrarse las juntas de consejo de todas las empresas?

Hay tres grandes campos donde se aplican los esfuerzos de la Dueñez, y en los que conviene centrar los temas de las juntas de Consejo.

Decisiones sobre generación de valor. Éstas son nuevas oportunidades de originación de ingresos a través de nuevos productos, mercados, servicios, fórmulas competitivas, tecnologías o negocios. También pueden ser nuevas estrategias comerciales, de distribución e internacionalización, de branding o de posicionamiento.

En la generación de valor incluimos los trabajos de seguimiento de estas decisiones, sobre todo medición y monitoreo del valor generado por esos nuevos productos o fórmulas, o seguimiento de procesos de validación, impulso o abandono de los mismos.

El cuidado de asegurar el avance en caminos de liderazgo en el mercado y en esfuerzos que concentren la energía organizacional con un esfuerzo competitivo enfocado, es de primordial importancia para el debate en el consejo. Es prioridad la relevancia. La innovación sin diferenciación y la planeación comercial dispersa solo destruyen valor.

Decisiones sobre multiplicación de valor. El valor crece cuando las fórmulas para generarlo se replican y el incremento en tamaño se detona. Esta multiplicación sólo ocurre cuando crecemos sinérgicamente los nuevos componentes de la estructura humana. No es sólo más células y equipos que hacen lo mismo y producen lo mismo, no. Al desdoblarnos, el aprendizaje organizacional tiene que provocar un incremento en la productividad para que tenga sentido hacernos más grandes, sin ello no hay tal multiplicación, sólo hay suma.

Esto incluye los cambios y el nombramiento del director general, las modificaciones en el diseño y dinámica de la estructura organizacional, la búsqueda de nuevos talentos, los cambios en las prácticas de gobierno corporativo, el cambio de presidente de Consejo, la creación o rediseño del Consejo y sus comités, los proyectos de metamorfosis organizacional, la integración y manejo de alianzas estratégicas, las fusiones y adquisiciones de otras empresas.

Decisiones de captura de valor. El valor se maximiza cuando el dueño exige a la operación que retenga. Esto abarca el seguimiento a la rentabilidad, la medición del valor, los cambios en sistemas de información y control, el seguimiento y exigencia de resultados, la segregación adecuada de unidades estratégicas de negocio, la alineación de la organización y de los recursos y procesos a los cambios de estrategias y prioridades.

A la hora de trabajar en la captura de valor, los consejeros deben cuidar no meterse en detalles operativos en donde poco aportarán a la dirección. Lo que han de buscar con ahínco es descubrir cómo hacer cosas diferentes para que las iniciativas de la generación y multiplicación de valor rindan lo más posible. Es decir, cómo acomodar y realizar las cosas de una manera que los demás no hagan y que representen una verdadera superioridad.

Todo esto puede incluir cambios tecnológicos y en la cadena de valor, cambios estructurales en la organización y en la operación, nuevos criterios de inversión y desinversión, diferentes estructuras y políticas de financiamiento. Todo esto persigue mejoras sustantivas en la rentabilidad y en la obtención de flujo disponible.

Cuando buscamos generar más valor a través de nuevas fórmulas de negocio, el tiempo del Consejo es valioso en analizar proyectos y dar seguimiento a su validación. Cuando buscamos la multiplicación de valor a través del crecimiento, es valioso vigilar que la sinergia organizacional ocurra. Cuando buscamos alinear todo para que los rendimientos se maximicen, aseguramos la captura de valor.

Al diseñar cada junta de consejo, en estas tres canchas tenemos que centrar el armado y manejo de la agenda del consejo. Estas son la esencia del ejercicio de la Dueñez Compartida. Los demás temas, como el análisis de información financiera, los reportes de las áreas funcionales y otros asuntos, son contexto, no son lo medular del temario.