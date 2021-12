Camus: un escritor breve (2)

Muerte de Camus

Capacidad de carga

Mi primo el Jaime: “Es importante poner en perspectiva algunas posibles soluciones para aumentar la capacidad de carga de la tierra. Se dice por ejemplo que cosas como el uso de fertilizantes, ayudan a aumentar la capacidad de carga, sin embargo el uso de fertilizantes contribuye, en algunos casos a la eutrofización de algunos lugares de agua dulce y eso disminuye la productividad de las mismas y conduce a las desoxigenación. La cría de peces también puede traer problemas de eutrofización, es, pues, muy complejo, y casi impredecible, pero sí necesitamos pensar en reducir la carga de nuestro planeta. Volver a las raíces, tratar de utilizar lo menos posible los combustibles fósiles y tratar de mantener un equilibrio es, creo yo, lo más importante. Por eso mi insistencia en consumir menos, utilizar menos plásticos, etc. Reducir nuestra Huella Ecológica es importante. Pensemos en cuantas necesidades artificiales nos han creado (el cigarro, el vino y los alcoholes entre otros), a través de la publicidad y otros medios; y tratemos de no satisfacerlas. Ya llegamos a un punto de no retorno en cosas como el aumento de la temperatura del mar y del medio ambiente en general. Sí necesitamos pensar y actuar de otra manera y sí necesitamos hacer algunos pequeños sacrificios. Por eso es importante actuar ahora, y como decía es nuestra responsabilidad individual, no hay de otra. Amemos la naturaleza y respetémosla”.

(El problema es que las élites controladoras no quieren nuestro respeto para la naturaleza: quieren nuestra sumisión y nuestro dinero para sus bolsillos, vía carbon-tax).