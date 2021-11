Todas las ciudades europeas antiguas tuvieron murallas. Ninguna ciudad mesoamericana las tuvo. Saca tus conclusiones.

Murallas

El origen del nombre del archipiélago se debate entre dos teorías que van desde la palabra Can, que significa Perro. Y la otra proviene del etnónimo «Canarii» grupo bereber de la región noroccidental de África. La primera vez que encontramos la palabra Canarias es para referirse a la isla de Gran Canaria, de la cual el rey Juba II capturó dos mastines esbeltos y fuertes cuya representación podemos verla en el escudo de la comunidad autónoma. A pesar de ello, su origen aún no es exacto”.

Años en el poder

Condóminos morosos

“Hace unos años los colonos de ‘El Cid’ mahatleco (un fraccionamiento fifí) hicieron pública su lista de CMCs (Condóminos Morosos Consuetudinarios). ¡Cada personaje! Lo cierto es que no existe un solo condominio que no tenga esos HDP. Incluso hay casos de acoso y violencia entre extranjeros. Edificios sin pintar o con mantenimiento mínimo. Reuniones de asociaciones de condóminos donde el insulto es cotidiano. Administradores que roban y transan a sus patrones, etc. La única manera de ejercer venganza es cuando quieren vender: o pagas o pagas.”

El tocayo Osuna Hi: “Soy administrador de un edificio y dejen ustedes la morosidad. Lo peor viene con la falta de cacumen para entender y aceptar que decidieron vivir en una comunidad con reglas de comportamiento, las cuales se pasan por salva sea la parte”.