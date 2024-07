“Desdichadamente las canciones que se divulgan hoy tienen tan escasa poesía como un chocolate sin azúcar y con churros fríos. ¡Lástima que esté durmiendo un caudal poético y musical de tan profundo encanto poético como el viejo cancionero tradicional!”

Son muchas las personas que se quejan de las letras de las canciones actuales; sin embargo, se debe reconocer que la mayoría de estas opiniones pertenecen a personas adultas o de la tercera edad.

Esta tendencia ha sido una constante a través de los años; por ejemplo, el 19 de noviembre de 1959, el filólogo y gramático español, José Manuel Blecua y Teijeiro, escribió un artículo sobre la popularización de la poesía, donde lamentó la pérdida de inspiración de los autores. El artículo está incluido en el libro titulado: La vida como discurso y otros ensayos:

“Desdichadamente las canciones que se divulgan hoy tienen tan escasa poesía como un chocolate sin azúcar y con churros fríos. ¡Lástima que esté durmiendo un caudal poético y musical de tan profundo encanto poético como el viejo cancionero tradicional!”

Si esa opinión es de 1959, cuando todavía se escribía letra más poética, romántica y significativa para las canciones, ¿qué podríamos esperar que se dijera de las canciones actuales? ¿Qué se podría decir de los corridos tumbados, country, rap, pop, Kpop y muchos géneros más?

Si algún joven está leyendo esta columna no me tache precipitadamente de anticuado. No estoy en contra de los géneros actuales (de hecho, yo enfadaba a mi padre escuchando la canción Get back, de Los Beatles), pero sí se debe reconocer que falta más sentido y poesía en muchas canciones actuales, como expresó, Eva Zangerle, experta en recomendaciones musicales, al comentar un estudio hecho en la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Explicó que se ha dado un gran cambio y se ha operado una disminución en contenidos positivos y alegres: “en todos los géneros, las letras tienen una tendencia a volverse más simples y más repetitivas”.

¿Comprendo y disfruto el contenido de las canciones actuales?