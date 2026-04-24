En realidad, desde hace meses las señales políticas apuntan hacia una candidata en Sinaloa y posiblemente Gobernadora si es que Morena continúa como puntera indiscutible en las proyecciones de intención del voto.

Los procedimientos intramuros que realiza el Movimiento Regeneración Nacional para definir quiénes estarán al frente de las coordinaciones de defensa de la Cuarta Transformación, que en realidad son las candidaturas a la titularidad del Poder Ejecutivo en 17 estados del País, en lo único que avanzan en el caso de Sinaloa tiene que ver con la maduración de la decisión donde sea una mujer la que buscará por este partido asumir el cargo que el 31 de octubre de 2027 quedará vacante al terminar el período constitucional como Gobernador de Rubén Rocha Moya.

Los cambios recientes en la cúpula nacional de Morena, con la salida de Luisa María Alcalde para irse al Gabinete de Claudia Sheinbaum y el inminente arribo de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional del partido, así como la designación de Citlalli Hernández en la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, afianzan el predominio del sector femenino en la toma de las grandes decisiones que vienen con evidentes indicios de postulaciones de mujeres en las gubernaturas.

De igual manera, las señales provenientes de Palacio Nacional avisan que ha llegado el momento de medir el lapso entre uno y otro relámpago político para deducir el tiempo que tardará en llegar a su máxima intensidad la tormenta de la sucesión sinaloense, e inclusive la calma que viene después del vendaval que ha sido siempre el “destape” de las ahora llamadas “corcholatas”.

La probable decisión ya tomada en Morena, de candidata para Sinaloa, podría significar a la vez el llamado a “serenos morenos” dedicado a hombres que por derecho legítimo se alistan como participantes de la contienda intramuros y seguramente al quedar fuera de la postulación a Gobernador llevarán mano en el reparto de candidaturas o reelecciones en alcaldías. La reorganización en los centros de control de la 4T conlleva el objetivo de calmar los ánimos y facilitar la gestación de la disciplina y unidad en torno a quien resulte ungida.

En realidad, desde hace meses las señales políticas apuntan hacia una candidata en Sinaloa y posiblemente Gobernadora si es que Morena continúa como puntera indiscutible en las proyecciones de intención del voto. Recordemos que Rocha Moya fue el primero que perfiló a una mujer para sucederlo en el gobierno cuando en octubre de 2022, durante el cuarto informe de la Senadora Imelda Castro, se refirió a la Legisladora como “corcholata estatal” debido a que desde la elección de 2021 aspiró al cargo y “de seguido recorre el territorio sinaloense”.

Y más recientemente, en octubre de 2025, al destacar capacidades y potencial de las mujeres integradas a su Gabinete el Gobernador consideró que el relevo a determinarse en las votaciones del 6 de junio de 2027 está proyectado para que sea una mujer. Así que en esa misma dirección el partido de la 4T sostiene a la tierra de los once ríos dentro de los al menos ocho estados que en atención a la equidad de género presentarán candidata a la Gubernatura.

Esto acelera las acciones de las damas morenistas para el posicionamiento en las audiencias en edad de votar, sin ser el único caso el de Imelda Castro que realiza asambleas informativas sobre su desempeño en la Cámara alta y los logros de la Presidenta Sheinbaum. Está también el activismo político de Graciela Domínguez Nava que socializa su trabajo como Diputada federal, y María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que le ha dado varias vueltas al estado difundiendo resultados de la 65 Legislatura local.

Es previsible entonces que la convocatoria de Morena para determinar la Coordinación de la Defensa de la 4T en Sinaloa esté dirigida sólo a mujeres o que antes filtre la indicación para que las pretensas aceleren sus estrategia de autopromoción y aparezcan bien evaluadas en materia de intención del voto, reconocimiento social y trayectorias limpias. En Sinaloa bastará una sola encuesta, programada para realizarse cara a cara, si se registran menos de seis aspirantes. Únicamente en las entidades donde superen la sexteta las o los pretensos serán aplicadas dos o más ejercicios de levantamiento de opiniones.

Al parecer el cuartel central del Partido Acción Nacional ya conoce esa intención de Morena referente a postular a una mujer en Sinaloa, por ello la estructura estatal albiazul enfoca todas las baterías contra Imelda Castro al considerarla de antemano la rival a vencer en la elección constitucional cuya cuenta regresiva ha iniciado en todas las siglas electoreras.