Fue impresionante escuchar las interpretaciones de los nuevos valores del taller de Ópera. Las voces de los jóvenes se sublimaron para alcanzar las tonalidades exigidas por las arias de ópera, así como de canciones populares italianas, francesas y mexicanas.

Ayer, el Taller de Ópera de Sinaloa ofreció un vibrante concierto con entrada libre en el Teatro Socorro Astol, titulado Concierto del Amor y la Amistad, bajo la dirección artística del tenor José Manuel Chu, y en el piano los maestros Zlatina Valkova y Rodrigo Ilizaliturri. De esta forma, el ISIC retoma con nuevos bríos su programación de los Miércoles de Ópera.

El programa inició con Cuando ya no me quieras, de los Cuates Castilla (Pepe y Miguel); Íntima, de Tata Nacho; La rosa y el sauce, del argentino Carlos Guastavino y la romántica italiana No te olvides de mí, de Ernesto de Curtis, que fuera bellamente interpretada por Luciano Pavarotti.

Continuó el programa con la canción Los caminos del amor, de Francis Poulenc, y nos embelesamos al recordar cómo la interpretaba Jessye Norman. Siguieron Aquel bello sueño de Doretta, de la ópera La Rondine, de Giacomo Puccini; Divina Mujer, de Jorge del Moral; Damisela encantadora, de Ernesto Lecuona; Dónde alegre salí, de La Bohemia, de Giacomo Puccini; Háblame de amor, Mariú, de Cesare Andrea Bixon; Antes de salir de estos lugares, de la ópera Fausto, de Charles Gounod; Canción de la Luna, de la ópera Rusalka, de Antonin Dvorak; Mi corazón se abre a tu voz, de la ópera Sansón y Dalila, de Camille Saint-Säens.

Conviene recordar que hoy, a las 19:30 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa, inicia el ciclo de música “Cámara OSSLA para todos” (antiguo Café Concierto), con entrada libre.

¿Le canto al amor y la amistad?