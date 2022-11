Capital político que sube y que baja

Hubo un capital político que no disminuyó sino que aumentó. En efecto, si nos guiamos por los comentarios en medios de comunicación y lo que se lee en las redes sociales, Fernando Pucheta, quien renunció a la Subsecretaría de Turismo, a raíz de que se nombró a ‘El Químico’ Benítez como titular de la misma dependencia, perdió un puesto de trabajo pero acumuló un caudal de respaldos y simpatías ciudadanas.

El turismo se ha convertido en la actividad económica más importante de Sinaloa, aun por encima de la emblemática agricultura, y por lo mismo allí debería estar un Secretario experimentado y un equipo sapiente, pero no es así, máxime que esa rama de los servicios tiene mucho mayor potencial. Con los cientos de kilómetros de bellas playas que hay en Sinaloa, su enorme producción alimenticia y, por lo tanto, una gastronomía aún más variada y rica de lo que ya es, el variado talento en las artes, los deportes, la ciencia, la música y literatura, así como creadora de varios de los más grandes exponentes de la cultura popular mexicana, como Pedro Infante, Lola Beltrán, Ferrusquilla, La Banda del Recodo, la MS y Los Tigres del Norte, y muchos más, no han sido aprovechados para multiplicar y enriquecer la oferta turística sinaloense.

Mas estos movimientos y decisiones revelan a la vez un radical distanciamiento de Édgar González con Benítez, incluso parece que implícitamente lo está denunciando como inepto y corrupto. De ser ciertas las denuncias que ha hecho el rosarense que ahora gobierna Mazatlán, estarán engordando el expediente delictivo de “El Químico” y éste no tendría por qué mantenerse en la Secretaría de Turismo.

Por otra parte, el nuevo Alcalde de Mazatlán, quien no está totalmente a salvo del embrollo con Azteca Lighting porque su firma, falsificada o no, aparece en el maléfico contrato, intenta mejorar de la mano del Tercer Piso la maltrecha imagen del gobierno moreno en Mazatlán.

Bueno, pues, Pucheta, integrante del partido más repudiado en el presente mexicano, renunciando a la Subsecretaría, pero manteniendo su respeto y agradecimiento al Gobernador, incluso declarando que seguirá cooperando con él, deja el cargo y, no sabemos si calculándolo o esperándolo, eleva sustancialmente su capital político.

Pucheta, al que en su momento también se le acusó de corrupción y de tener mal trato a integrantes de su Gabinete, no quiso ser un subordinado y parte del equipo de Luis Guillermo Benítez Torres acusado de varios delitos.

No deja de resultar llamativo, curioso y también contrastante, que un político priista de larga trayectoria -hasta el momento no sabemos que haya renunciado a su partido o que lo hayan dado de baja- haya tenido más dignidad que cualquier miembro de Morena en una coyuntura en que el partido en el Gobierno de Mazatlán esté totalmente desdibujado, al haber renunciado a seguir siendo parte del Gobierno estatal de la 4T. Y es contrastante porque a los políticos priistas- o por lo menos a este político- se les señale todo el tiempo -yo mismo lo hago- de ser tramposos, corruptos, oscuros y demás calificativos casi obscenos, y los de Morena se presenten como “la esperanza de México”, los limpios de toda culpa, pero en Sinaloa, sobre todo en Mazatlán y Culiacán, se han empeñado en demostrar lo contrario.

Posdata

La encuesta que llevó a cabo el INE para medir la aceptación de su reforma y que propone AMLO favorece, así sea por escaso margen, al inquilino de Palacio Nacional. Y no se diga la opinión para reducir el número de legisladores y el costo del Instituto. No obstante, la reforma solo pasará con los votos del PRI. Sus dirigentes han dicho que no transitará, pero la palabra de Alejandro Moreno es más ligera y sucia que una pata de cucaracha, así que quién sabe.