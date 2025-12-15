Cápsulas de melatonina y su rol en sueño y memoria

Desde el punto de vista biomolecular, esta neurohormona es una molécula hidrofílica de tamaño muy reducido, lo que le permite propagarse de manera eficiente en el organismo e influir en sistemas fisiológicos relevantes, en particular aquellos asociados con la memoria

Las cápsulas de melatonina pueden contribuir a mejorar el sueño y la memoria a corto plazo. Ante la limitada evidencia científica sobre el uso de melatonina exógena en la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevamos a cabo un estudio para evaluar su eficacia y su potencial beneficio terapéutico.

En esta entrega expondremos cómo los resultados de este estudio pueden beneficiar de manera directa la calidad del sueño en nuestra comunidad.

La melatonina es una neurohormona que regula el ritmo circadiano y participa de forma directa en el proceso del sueño. Es producida de manera natural por la glándula pineal y su liberación está regulada por la luz ambiental, tanto natural como artificial.

La melatonina exógena tiene un efecto directo sobre la regulación del sueño y, de manera complementaria, se ha documentado su participación en procesos antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo.

Este tipo de melatonina se obtiene mediante procesos de síntesis química realizados en laboratorio, en los que se reproducen de forma controlada las etapas necesarias para generar una molécula estructuralmente equivalente a la melatonina producida de manera natural por el organismo. Dichos procesos permiten asegurar niveles definidos de pureza, estabilidad y concentración, lo que facilita su estandarización para uso farmacológico y su evaluación sistemática en estudios sobre sueño y funciones asociadas.

La dosis de melatonina utilizada en investigación y en la práctica clínica varía entre 3 miligramos, considerada una dosis baja de tipo fisiológico, y 5 miligramos o más, consideradas dosis altas. Las dosis bajas suelen emplearse para imitar patrones fisiológicos y ajustar el ritmo circadiano, mientras que las dosis más altas se utilizan con mayor frecuencia en casos de insomnio de conciliación. Los tiempos de administración suelen ubicarse entre 30 minutos y 2 horas antes del inicio del sueño.

La memoria a corto plazo y la melatonina mantienen una relación estrecha. Durante el sueño se consolidan tanto la memoria a corto como a largo plazo. Las fases del sueño se dividen en sueño con movimientos oculares rápidos (REM) y sueño no REM, que incluye niveles ligero, intermedio y profundo.

A lo largo de la noche, estas fases se organizan en una arquitectura del sueño que sigue una secuencia relativamente estable. El proceso inicia en las fases de sueño no REM, comenzando por etapas ligeras y progresando hacia niveles más profundos, donde predominan procesos de recuperación fisiológica. Conforme avanza el ciclo, el cerebro transita gradualmente hasta alcanzar la fase de sueño REM, lo que ocurre aproximadamente cada 90 minutos.

Esta secuencia se repite entre cinco y seis veces durante la noche. En este contexto, la fase REM desempeña un papel central en la organización y consolidación de la memoria a corto plazo, al integrarla con experiencias recientes y facilitar su procesamiento cognitivo.

El efecto de la melatonina exógena sobre la memoria a corto plazo se evaluó con base en los resultados del estudio realizado. Se observó una mejora en la retención de memoria del 9 por ciento en las respuestas de las pruebas de memoria a corto plazo, así como una diferencia significativa entre el grupo que recibió cápsulas placebo y el grupo que recibió melatonina.

La relación entre la melatonina exógena, los procesos del sueño y la interacción social constituye una de las líneas de investigación desarrolladas por nuestro grupo de trabajo, que es una colaboración interinstitucional entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS. Como resultado de este estudio, se ha generado una tesis dentro del programa de Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular, así como un artículo publicado en la revista Psychopharmacology (https://doi.org/10.1007/s00213-025-06887-8).

La ciencia, como herramienta de generación de conocimiento, permite abordar problemas actuales y de frontera, así como ofrecer soluciones a los retos que enfrenta la sociedad contemporánea. Este es uno de los propósitos de nuestra institución, que asumimos con responsabilidad y compromiso.

Finalmente, el uso de cápsulas de melatonina puede aportar beneficios en la salud relacionados con sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, así como con un impacto positivo en la memoria a corto plazo. Esperamos que esta información sea de utilidad para quienes buscan mejorar su sueño, así como su rendimiento y control de la memoria.