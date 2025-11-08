Veremos ahora cuál será la postura de la nueva Presidenta Municipal, quien enfrenta no solo la pérdida de su esposo, sino también la responsabilidad de encabezar el proyecto por el cual él perdió la vida

A estas alturas usted ya sabe quién fue Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, asesinado a tiros el pasado 1º de noviembre durante el Festival de las Velas. Seguramente también sabe que enfrentó con firmeza a la delincuencia organizada y que criticó abiertamente la estrategia nacional de seguridad. Además, es de dominio público que, en distintas ocasiones, solicitó apoyo al Gobierno federal para reforzar la seguridad en el municipio.

Su muerte representa un ataque frontal por parte de la delincuencia organizada y conmocionó profundamente a la sociedad —particularmente en Michoacán.

Resulta aún más impactante recordar que, en entrevistas, el propio Manzo señaló que su destino probablemente sería la muerte, lo que vuelve más trascendente el hecho de que hubiese pedido auxilio reiteradamente al Gobierno federal.

Tras su asesinato, el 2 y 3 de noviembre se registraron diversas manifestaciones en Michoacán. Posteriormente, el 5 de noviembre, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado designó como Presidenta Municipal sustituta a su esposa, Grecia Quiroz. La Constitución de Michoacán establece que, ante la falta definitiva del Presidente Municipal, debe llamarse primero al suplente; si éste no asume, el Congreso puede designar un sustituto. Bajo ese marco, el nombramiento es jurídicamente válido.

Veremos ahora cuál será la postura de la nueva Presidenta Municipal, quien enfrenta no solo la pérdida de su esposo, sino también la responsabilidad de encabezar el proyecto por el cual él perdió la vida. ¿Será este un punto de quiebre que impulse una nueva estrategia de seguridad? Me gustaría pensar que sí... pero sé que no será así.

En esta misma semana, la Presidenta de México salió al Zócalo capitalino y durante su recorrido un hombre se le acercó de forma inapropiada. En redes sociales surgieron teorías que aseguran que todo fue una estrategia para desviar la atención del caso Manzo. No puedo afirmar que esto sea cierto. Por un lado, quisiera creer en esa explicación para no aceptar que incluso la Presidenta de nuestro país podría ser víctima de acoso. Pero si no fue un montaje y ocurrió tal cual, entonces vivimos en un país donde hasta la máxima autoridad puede ser acosada por el simple hecho de caminar entre la gente.

Por otro lado, la nueva Suprema Corte parece encaminada a debilitar o incluso eliminar la figura de la “cosa juzgada”. Para comprender la magnitud de esto, basta recordar que la cosa juzgada implica que un asunto ya fue resuelto definitivamente por un juez, y, por tanto, no puede volver a litigarse. Es un pilar de la seguridad jurídica: si ya fuiste demandado por un asunto y existe una sentencia definitiva, no deberías enfrentar otro juicio por lo mismo. Sin cosa juzgada, podrías ser demandado una y otra vez por un tema que ya concluyó. Una sentencia dejaría, en la práctica, de ser definitiva.

PD 1. Esperemos que las elecciones intermedias no se empalmen con la revocación de mandato. Si eso ocurre, solo se logrará arrastrar la imagen presidencial a una elección que no es presidencial.

PD 2. En Nuevo León se publicó un decreto que establece que el padre o madre deudor alimentario no podrá obtener licencia de conducir, contraer matrimonio civil ni participar en procesos de adopción. ¿Qué le parece?