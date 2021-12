Carmen Salinas

Siempre quise cantar y bailar bien, pero siempre he hecho ambas cosas muy mal, desastrosamente mal. Hace exactos 40 años traté de bailar con mi pareja en el escenario del Teatro Blanquita (también, años más tarde, traté de cantar con todo el público en el lunetario del vecino Teatro Blanquita, aka Palacio de Bellas Artes, en un concierto de Chabela Vargas, pero ésa es otra historia).

Chingón

Esta versión dice que la palabra se originó durante la Revolución Mexicana (1910-1920, una de esas periódicas olas de estragos a que los poderes globales, con la colaboración activa de tontos útiles y/o traidores que nunca faltan, someten a México para que jamás levante la cabeza, con el argumento de una ‘igualdad’ nunca conseguida, o cualquier otro pretexto semejante que seduzca a las masas). “Algunas de las ametralladoras operadas por los gringos enrolados en las filas (but of course) de Pancho Villa, tenían grabado en un costado el nombre del fabricante: ‘Browning Machine gun Co’. Esos operarios eran llamados ‘los machingones’ por los villistas. De ahí que ahora se señale a quien impone su voluntad, que tiene una mayor capacidad destructiva, con el nombre de ‘chingón’.”