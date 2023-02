A ver, estimado señor Gobernador:

En su pasada conferencia semanera Usted me denunció afirmando lo siguiente: “Hay ahí unos columnistas muy famosos que están ahí, se la llevan píquele y píquele, pero han venido aquí a ver si hay feria. Aseguro que les hubiéramos dado feria ya no estuvieran allá. Y lo digo porque los conozco de vida. Columnistas de un periódico famoso, uno de Mazatlán, pero que vive de mocha, que es un académico, que hizo un doctorado en España, y que nos viene a presumir de su doctorado.

“Yo sé cuáles son esos doctorados y el doctorado no les quita lo corrupto. Es el caso de Hernández Norzagaray, ese le escribe al mejor postor, estaba peleado con Cuén y ahora se dedica a alabarlo. Ya cambió, le pagaron más, le pagaron mejor. Han venido a eso, es que creen que valen mucho” (la sintaxis es del autor).

Primero, Usted miente, cuando me incluye entre columnistas que “han venido a ver si hay feria”. Nunca me he acercado a Usted, ni a ningún funcionario de su gobierno, para pedir “feria” a cambio de utilizar a su favor el espacio que me brindan generosamente el diario Noroeste y el semanario Riodoce. Si tiene alguna evidencia escrita, fotografías, grabaciones o correo electrónico, le exijo las dé a conocer en beneficio de la verdad.

Repito, nunca, he tenido contacto con Usted, o con alguno de los funcionarios de su gobierno, para este u otro fin.

Segundo, Usted miente cuando afirma que “vivo de mocha”, se equivoca vivo de mi trabajo, y quiero interpretar su expresión, si tiene otra connotación le agradecería la precisara, que pido dinero a cambio de escribir a favor de quien paga.

Igual que lo anterior, le exijo que exhiba la evidencia escrita, fotografías, grabaciones o correos electrónicos en beneficio de la verdad.

Tercero, Usted miente cuando afirma que escribo “al mejor postor” o sea, a favor de quien paga más, igualmente, le exijo la evidencia correspondiente.

Nunca en mis más de 30 años en el periodismo sinaloense he puesto mi pluma en venta. Por lo que le exijo presente, lo más profusamente posible, la evidencia de esa subasta que Usted menciona y de la que me habría visto beneficiado. Yo desde que llegué a Mazatlán vivo de mi trabajo académico en instituciones de educación superior y, en algún momento, como funcionario electoral.

Cuarto, Usted miente cuando afirma que me he dedicado a alabar a Héctor Melesio Cuén después de haber sido su crítico, muestre una sola alabanza para callarme, con él mantengo una relación de amistad y respeto y, estoy en una edad, en que, por salud, es recomendable dejar de sudar rencores y corajes ajenos.

Quinto, Usted miente cuando dice que he venido a presumir mi “doctorado de España”, nunca lo he hecho, los doctorados serios no son para presumir, son para hacer investigación científica.

Y ahí están, eso sí, mis decenas de libros individuales y colectivos que ha publicado gracias a la UAS y a otras instituciones de educación superior, dentro y fuera del País, más decenas de artículos académicos que se han publicado en revistas indexadas y miles, si miles, de artículos de análisis y divulgación que se han publicado en la prensa nacional e internacional.

Es más, producto de esa labor apasionante, me he beneficiado de la amistad de muchos académicos y periodistas y he recibido reconocimientos sociales y profesionales, además, he sido distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1996 y, en 2018, el SNI me extendió la distinción hasta 2033, un reconocimiento que se le otorga a los investigadores nacionales que han demostrado consistencia y continuidad. Muy pocos sinaloenses, lamentablemente, tienen esa distinción.

Y un detalle, no menor, mi tesis presentada en “esos doctorados” recibió la máxima distinción española al reconocerme como “apto cum laude por unanimidad”, seguramente la recordará, por una sencilla razón, la publicó la UAS cuando Usted era Rector de nuestra casa estudios y, seguramente, la autorizó.

Entonces, habiendo sido Rector y presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, hace mal, muy mal, desacreditando un programa de doctorado que corresponde a la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Y menos, cuando los programas de doctorado de la Complutense de Madrid están o estuvieron en el catálogo de los programas de excelencia de Conacyt y, por esa razón, el Consejo beca o becaba, -ya ve las nuevas políticas en materia de formación de recursos humanos- a estudiantes que pasaban por el histórico campus de Somosaguas.

Y para que no quede duda de su objetivo de desacreditarme concluye contundente: “el doctorado, no quita lo corrupto”, nuevamente, miente, sin aportar la evidencia a la que obliga la representación que Usted detenta.

Pero a Usted eso no parece preocuparle, porque en su imaginario es el Gobernador y, al serlo, concibe que es su derecho mandar, acusar, descalificar e interferir en la actividad de instituciones que no son de su jurisdicción.

Solo una recomendación como ciudadano: debería usar algo de ese karma para ver críticamente hacia adentro de su gobierno que en varias áreas no responde con transparencia a las expectativas ciudadanas.

Ahora bien, como no explicita en su intervención semanera el objeto de mi “corrupción”, voy a ayudarle por la inferencia que hace de la UAS, esa institución grande y generosa, que está convertida en su obsesión.

Regresé a la Universidad hace un año, después de casi 10 años de jubilado y haber estado 35 años en ella en forma ininterrumpida, para continuar mi labor de investigación, como lo han hecho otros jubilados y miembros del SNI, que buscan seguir activos y tener una vejez más digna.

Las autoridades de la Universidad nos apoyan especialmente a los que somos del SNI, dando a cambio la carta de adscripción y una modesta compensación económica. Usted ha dicho “cobra más, cobra mejor” Acaso ¿es corrupto que se retribuya el trabajo de un académico? La verdad, ¿lo piensa?

No hay nada que pueda estar fuera de la legalidad y, menos que sea deshonroso o corrupto, sino motivo de satisfacción para la institución y el investigador.

En este año yo me he dedicado especialmente a labores de investigación, y producto de esa dedicación -como obra en mi expediente del SNI- hay algunos libros individuales y colectivos, varios artículos académicos, como el libro que presentamos el fin de semana pasado: Razones para amar a Mazatlán (UAS), al que pensé en invitarlo, como lo hice con el Alcalde y Secretario de Mazatlán.

No obstante, en breve tendremos el libro Escándalos y Corrupción Política: México, España, Estados Unidos y Brasil (UAS-Tirant lo Blanch), que coordiné con Freddy Mariñez, investigador del Colegio de Jalisco, que presentaremos, y aprovecho, ahora sí, para invitarlo, en la próxima Feria del Libro de la UAS y, ahí, si Usted acepta, podremos debatir sobre corrupción y limar asperezas innecesarias entre Usted y comunicadores, académicos, gestores de derechos humanos y protección de periodistas.

También, como parte de esa labor apasionante, estamos por cerrar otra obra sobre las elecciones locales sinaloenses de 2021 y, tengo abierta una investigación sobre los escándalos políticos en México, además, he entregado artículos académicos en la UAS, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. No todo es prensa.

Incluso, soy parte de un jurado de doctorado en la UNAM encabezado por José Woldenberg, uno de los “intelectuales orgánicos del conservadurismo”, según el Presidente López Obrador.

En definitiva, creo que con mi rendición de cuentas a la UAS y al SNI, y ante el señalamiento suyo, al que respondo por el respeto que me merece su investidura, demuestro mi segunda andadura por la casa rosalina, he estado a la altura de la confianza que me han brindado generosamente las autoridades universitarias y, aclaro, no es por dinero, cómo usted franciscanamente acusa, sino por ser útil a mi vida y a la sociedad sinaloense.

Solo, por último, como ciudadano sinaloense que paga sus impuestos, le pido con respeto que dedique todas sus energías a gobernar y deje a la Universidad en paz, para que siga sus propias dinámicas educativas y transformadoras, si lo hace, todos los sinaloenses se lo vamos a agradecer.

Por mi parte, es todo.

jehernandezn@hotmail.com