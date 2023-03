14 de Marzo de 2023

Gobierno Municipal de Mazatlán

Palacio Municipal

Centro, Mazatlán, Sin., 82000

Atención:

Arq. Paul Wenceslao Galindo

Director de Planeación y Desarrollo Urbano

Estimados señores:

Se acaba de iniciar una obra en la calle Constitución No. 713, entre las calles de Juárez y Aquiles Serdán y específicamente en el inmueble que ocupó por varios lustros el Colegio Independencia...., la escuela de la mayoría de la población antigua de Mazatlán.

El día de ayer - Lunes 13 de Marzo- como a las 10:00 AM se apareció un camión góndola y descargó a media calle varias toneladas de arena...., la vialidad vehicular se interrumpió en forma total durante aproximadamente 45 minutos, tiempo que duró meter la arena en carretillas adentro de la propiedad.

A mí en lo particular se me hizo un exceso de abuso de confianza el que se bloqueara la circulación de vehículos por esos 45 minutos y no solo eso, que los vecinos que vivimos en esa parte de la calle, no pudiéramos salir de nuestras casas en nuestros vehículos.

Hago la aclaración de que 24 horas antes (Sábado por la mañana) el Gobierno Municipal colocó un aviso de Suspensión de Obra, ya que en la madrugada del Sábado 11 de Marzo se presentó un enorme camión tipo góndola y el cual se utilizó para llenarlo del cascajo producto de varios días de trabajo dentro de dicha obra. Por razones que no entiendo, el aviso de Suspensión de Obra fue retirado por el Gobierno Municipal el Lunes 13 de Marzo, antes de que llegara el camión tipo góndola a descargar varias toneladas de arena a media calle. Lo anterior se me hizo muy extraño, sin embargo ya sabemos todos que este tipo de situaciones son extrañas para el ciudadano común y corriente, pero no son extrañas dentro de la administración pública.

La obra en cuestión recién ha iniciado y ya se empiezan a manifestar los problemas que la misma causará a la calle. No estoy de acuerdo con lo que apenas está ocurriendo, mucho menos con lo que estará ocurriendo en breve. Algo que las autoridades correspondientes deben de valorar es la problemática muy grande que existe para llevar a cabo una obra en esa propiedad tomando en cuenta las características de la calle y del propio inmueble que ahí se encuentra. Sobra decir que la propiedad y/o inmueble en cuestión se presta para edificar una especie de pequeño Hotel y/o Departamentos Vacacionales y lo cual si esto se autorizara afectaría mucho y por mucho tiempo la vialidad de la calle y la tranquilidad de todos los vecinos de la misma.

Respetuosamente le pido al Gobierno Municipal de Mazatlán y específicamente a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, así como también al INAH Mazatlán, que me haga entrega de los permisos que han otorgado para el desarrollo de la obra que se está llevando a cabo en la calle de Constitución No. 713, de tal forma que yo y todos los vecinos del área conozcamos algo que deberíamos de haber sabido ANTES de que las autoridades en cuestión otorgaran los permisos para desarrollar la obra que se está llevando a cabo en el domicilio referido.

Quedo a la espera de la información que respetuosamente estoy solicitando.

Atentamente

Luis Ángel Algara Lorenzana

Con copia a:

Sr. Édgar Augusto

González Zataráin

Presidente Municipal de Mazatlán

Sr. Servando Rojo Quintero

Director Instituto Nacional de Antropología e Historia