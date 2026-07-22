Casualidades y causalidades

A vuelo de pájaro, y sin demasiada reflexión, muchas acciones se consideran o catalogan como simples casualidades, mientras que un análisis más detallado y profundo revela la existencia de todo un mapamundi de causalidades.

Es decir, no se puede aplaudir o vilipendiar a la ligera a una persona, equipo, sociedad o acción, sin analizar concienzuda y profundamente las causas que posibilitaron tal acierto, o tan tremendo error.

Tratando de aplicar este aserto a la victoria de España en el Mundial recientemente finalizado, deberíamos, en primer lugar, analizar el rol, táctica y estrategia aplicada por el director técnico, la motivación de los jugadores y el juego de equipo, más que las vistosas individualidades.

Luis de la Fuente, el técnico de la Furia Roja, quien antes dirigía la Sub 21, asumió el cargo de la Selección Española después de su eliminación en Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022, ante su similar de Marruecos.

El primer logro durante su gestión al frente de la Furia Roja, fue lograr la clasificación para participar en la Eurocopa 2024, además de conquistar la UEFA Nations League. Asimismo, en el verano de 2024, guió a España para conseguir ganar su cuarta Eurocopa.

Cabe destacar que todo esto lo logró con una plantilla de jugadores totalmente renovada, sin el apoyo de los icónicos jugadores, como Iniesta, que fue quien le concedió su primera copa mundialista a España, al anotar el gol de la victoria en tiempos extras en 2010, en el minuto 116 de la prórroga, ante la escuadra de Países Bajos, en el Mundial de Sudáfrica.

La victoria de España no se explica por azar o casualidad; como dijo Virgilio, en La Eneida: “Audentes fortuna iuvat”, la fortuna favorece a los audaces y preparados.

¿Aguardo casualidades o preparo causalidades?