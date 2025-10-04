El Festival Cultural Sinaloa 2025 no podía ser inaugurado sin rendir testimonio de este feliz acontecimiento con la presentación de un libro conmemorativo, titulado ‘DIFOCUR-ISIC 50 Años’.

La Dirección de Fomento Cultural Regional (Difocur), hoy, Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) está celebrando sus 50 Años de existencia promoviendo la creación artística y sembrando cultura.

Por este motivo, el Festival Cultural Sinaloa 2025 no podía ser inaugurado sin rendir testimonio de este feliz acontecimiento con la presentación de un libro conmemorativo, titulado “DIFOCUR-ISIC 50 Años”, que tendrá lugar hoy a las 16:00 horas, en las instalaciones del Museo de Arte de Sinaloa. Posteriormente, a las 18:00 horas, se realizará el concierto de Carmina Burana, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

En la presentación del libro, el Gobernador Rubén Rocha Moya subrayó que esta institución se ha convertido en “rectora de la política cultural en el estado”, teniendo una “presencia permanente en toda la variada geografía”, con gran labor humanista y relevancia social. Destacó, de manera especial, su labor educativa para formar grandes exponentes de las artes y la cultura de nuestro estado. De igual forma, encomió su trabajo editorial, así como las galerías y museos del ISIC, que han sido “recinto ideal para los artistas visuales del estado”.

Otro gran baluarte que no podía faltar, y ha sido llamada la joya de la corona, es la OSSLA, que es “punta de lanza de la cultura en Sinaloa” y “se ha convertido en un espacio de pedagogía y disfrute musical para las nuevas generaciones”.

Sin embargo, remarcó, “si algo ha caracterizado a DIFOCUR/ISIC en estas cinco décadas de historia ha sido la realización de sus festivales artísticos, especialmente el Festival Cultural Sinaloa de las Artes”.

Precisó: “Creemos en las artes como un catalizador de la sociedad”, pues en “un contexto de emergencia de culturas de la violencia, la labor del ISIC se vuelve fundamental para asegurar un futuro de paz”.

