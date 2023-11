salomon.gaxiola@gmail.com

La ley no debe de ser subjetiva, la ley debe de ser clara, pero en ocasiones no lo es y tiene ‘lagunas’ que hacen que ciertas personas tomen ventaja de ellas, ejemplos son muchos, desde personas que no cumplen con requisitos para contender por alguna candidatura y aun así lo hacen, hasta inventar relojes que se pueden parar y avanzar al gusto como pasa en la Cámara de Diputados, y en esto de la fuerza mayor pasa algo similar.

¿Qué es una causa de fuerza mayor? La respuesta dependerá de la situación, el contexto en el que se encuentre, a lo mejor cancelar una reunión por un imprevisto familiar puede ser considerado como tal, o en ocasiones el simplemente ir al baño puede ser una causa de fuerza mayor, para los recién enamorados el ver a su pareja puede ser una causa de fuerza mayor. En los supuestos que mencionamos todas las respuestas son subjetivas y todas podrán ser válidas o no, repito, dependiendo de cada quién.

Si aún no sabe a qué me refiero le comento que esta semana el ex Ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar a través de sus redes sociales renunció a su cargo de ministro, cuando aun le faltaba 1 año por concluir. ¿Cuál es el problema? Que el cargo de ministro es irrenunciable salvo causa de fuerza mayor, el artículo 98 Constitucional así lo establece: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

La fecha de la renuncia fue el pasado 7 de noviembre, señalando que su ciclo en la Corte terminaba y que consideraba de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la Transformación de México, lo cual es un claro guiño al gobierno en turno (no me lo crea a mí, siga leyendo) y le solicitaba al Ejecutivo que aceptara su renuncia.

¿Consolidar la transformación de México? ¿Hay algo más subjetivo que eso? No lo sé, pero no suena a causa grave, repito, para mí. El Presidente le aceptó la renuncia, el Senado para cuando se escriben estas líneas no se ha pronunciado, quien sí se pronunció es la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado que será parte de su equipo de trabajo.

¿Y la causa grave? Pues quedará pendiente, al igual que quedó pendiente con el ex Ministro Eduardo Medina Mora a quien se le aceptó la renuncia, pero nunca se especificó la causa grave.

¿Qué sigue para el ex Ministro Zaldívar? El informar sobre la causa grave sería genial, pero no creo que lo haga. Se encuentra impedido legalmente para ser Diputado o Senador, pero hay quienes señalan que en caso de ganar Morena será el próximo titular de la Fiscalía General de la República.

¿Qué sigue para la SCJN? Que el Presidente haga una propuesta de nombramiento, con lo que estaría proponiendo al quinto ministro en su sexenio, recordemos que ha propuesto 4: Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mossa, Margarito Ríos Farjat y Loretta Ortiz. Y ya que estamos recordando, recordemos también aquella declaración de septiembre de 2022 donde señaló que se equivocó con sus propuestas, veremos qué piensa de su quinta propuesta.

PD 1._ La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el programa “Producción para el Bienestar” se entregaron 214 mil pesos a 31 personas desaparecidas, 337 mil a personas fallecidas y no existen mecanismos para comprobar.

PD 2.- “En aquella época era común que los ministros salieron de la Corte para ocupar otros cargos. Lo que demuestra la menor relevancia de la Corte anterior. Esto ya no sucede. No me refería a esos supuestos. Sino a una renuncia o retiro voluntario liso y llano...” Arturo Zaldívar a través de su cuenta de Twitter el pasado 5 de septiembre de 2019.