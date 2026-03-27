Cenizas, novela de una Premio Nobel

La escritora italiana Grazia Deledda, Premio Nobel de Literatura en 1926, con su obra Cenizas se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, retrata la vida en la Cerdeña de principios del Siglo 20, y destaca las tradiciones de la sociedad sarda.

La italiana Grazia Deledda, Premio Nobel de Literatura en 1926, publica Cenizas (Menades Editorial, España, 2021) en 1904. La historia, ubicada en Cerdeña, Italia, cuenta la vida de Ananías, hijo de Oli, madre soltera, desde su infancia, marcada por el abandono, hasta su edad adulta.

Oli es una muchacha de 16 años y Anania es un cam­pesino que la­bra la tierra de su amo, y se enamora de ella y pronto consigue que esta le corresponda.

Ana­nia a Oli le promete matrimonio, pero le esconde que ya está casado. Cuando ella va a dar a luz, la lleva con la comadrona Grathia, que habita en Fonni, sitio ubicado en los montes que circundan Nuoro. En este paraje nace y crece el pequeño Ananías.

Oli, cuando su hijo ya es un niño, lo lleva a Nuoro y lo deja en casa de su padre, y después desaparece, para ya nunca más saberse de ella, pero su presencia invisible seguirá flotando ­en toda la historia.

El pequeño Ananías es bien acogido por la esposa de su padre, la tía Tatanna, persona dulce y piadosa que le educa amorosamente. Ella no ha podido tener hijos.

Ananías crece como un muchacho guapo e inteligente, que es querido por todos en el pueblo. Antonio Carboni, su padrino, hombre rico y poderoso, lo beca para estudiar.

Él tiene una hija, Margherita, que Ananías ha amado des­de niño y ella a él. Se hacen novios y se comprometen. Es cuando éste se da a la búsqueda de su madre biológica.

La autora, con esta obra, se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, y retrata la vida en la Cerdeña de principios del Siglo 20, y destaca las tradiciones de la sociedad sarda.

Teje una narrativa que explora temas como la culpa, el pecado, la tradición, la lucha interna del ser humano frente a su destino.

El centro de la historia es el dilema emocional de sus personajes, que ponen en evidencia la tensión entre el deseo individual y las expectativas sociales en un contexto donde las normas familiares y comunitarias se imponen.