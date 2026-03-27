Cenizas, novela de una Premio Nobel

La italiana Grazia Deledda, Premio Nobel de Literatura en 1926, publica Cenizas (Menades Editorial, España, 2021) en 1904. La historia, ubicada en Cerdeña, Italia, cuenta la vida de Ananías, hijo de Oli, madre soltera, desde su infancia, marcada por el abandono, hasta su edad adulta.
Oli es una muchacha de 16 años y Anania es un campesino que labra la tierra de su amo, y se enamora de ella y pronto consigue que esta le corresponda.
Anania a Oli le promete matrimonio, pero le esconde que ya está casado. Cuando ella va a dar a luz, la lleva con la comadrona Grathia, que habita en Fonni, sitio ubicado en los montes que circundan Nuoro. En este paraje nace y crece el pequeño Ananías.
Oli, cuando su hijo ya es un niño, lo lleva a Nuoro y lo deja en casa de su padre, y después desaparece, para ya nunca más saberse de ella, pero su presencia invisible seguirá flotando en toda la historia.
El pequeño Ananías es bien acogido por la esposa de su padre, la tía Tatanna, persona dulce y piadosa que le educa amorosamente. Ella no ha podido tener hijos.
Ananías crece como un muchacho guapo e inteligente, que es querido por todos en el pueblo. Antonio Carboni, su padrino, hombre rico y poderoso, lo beca para estudiar.
Él tiene una hija, Margherita, que Ananías ha amado desde niño y ella a él. Se hacen novios y se comprometen. Es cuando éste se da a la búsqueda de su madre biológica.
La autora, con esta obra, se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, y retrata la vida en la Cerdeña de principios del Siglo 20, y destaca las tradiciones de la sociedad sarda.
Teje una narrativa que explora temas como la culpa, el pecado, la tradición, la lucha interna del ser humano frente a su destino.
El centro de la historia es el dilema emocional de sus personajes, que ponen en evidencia la tensión entre el deseo individual y las expectativas sociales en un contexto donde las normas familiares y comunitarias se imponen.
Grazia Deledda (Nuoro, Cerdeña, 1871-Roma, 1936). En 1926 obtiene el Premio Novel de Literatura. Nace en el seno de una familia numerosa y acomodada. El padre, Giovanni Antonio, empresario y terrateniente, fue poeta aficionado y alcalde de Nuoro en 1892. La madre, Francesca Cambosu, fue una mujer muy religiosa.
Después de haber realizado sus estudios de educación primaria, recibe clases particulares de un familiar suyo, las costumbres de la época no permitían que las jóvenes tuvieran una instrucción más allá de la primaria. Luego, como autodidacta, profundiza en sus estudios literarios.
Después de casarse con Palmiro Madesani, funcionario del Ministerio de Finanzas, al que conoce en Cagliari en 1899, se traslada a Roma. Empieza a destacar como escritora con relatos que publica en la revista L’ultima moda. Su primer éxito literario fue En el azul (1890).
Entre sus obras se encuentran: Paisajes sardos (1896); Almas honestas (1895); El viejo de la montaña (1900); Elias Portolu (1903); Cenizas (1904); La hiedra (1906); Hasta el límite (1911); Colombi e Sparvieri (1912); Cañas al viento (1913); El incendio en el olivar (1918) y El Dios de los vientos (1922).
La narrativa de Grazia Deledda se basa en vivencias de amor, dolor y de muerte sobre las que está presente el sentido del pecado, de la culpa, y la conciencia de una inevitable fatalidad. Se considera que estaba influenciada por el verismo de Giovanni Verga, y por el decadentismo de Gabriele D’Annunzio, y por el ruso León Tolstói.
Grazia Deledda
Menades Editorial
España, 2021
pp. 280
Versión Original. Cenere, publicada en 1904 en italiano. Traducción del italiano al español es de Melina Márquez.