Central de Abastos de Culiacán, el corazón del comercio agroalimentario de Sinaloa

Cuando piensas en frutas y verduras frescas, granos, abarrotes varios al mayoreo y un sinfín de alimentos y productos, lo primero que a tu mente se viene seguramente es la Central de Abastos en Culiacán.

Fue en 1978 cuando se formó un grupo de comerciantes de la colonia 21 de marzo bajo el liderazgo del primer presidente del mercado el Sr. Rosario Soto Cuadras y junto al ayuntamiento construyeron las bodegas que hoy son el mercado de abastos. Fundada en 1982 por el ex presidente López Portillo, el ex gobernador Toledo Corro y el ex presidente municipal Roberto Tamayo.

A lo largo de su nutrida historia, han tenido muchos avances. Remontándonos al periodo de 2000 a 2008, en la presidencia del Sr. Vicente Vizcarra Rodríguez quien fungía también como gerente, se dio un periodo de mucho desarrollo, se crearon programas como el directorio de la central y la expo abastos, la cual fue la primer expo de gran calado en Sinaloa y fue muy exitosa comercialmente hablando.

De 2014 a 2018 en la presidencia de Manuel Cárdenas y con el apoyo de Heriberto

Vlaminck Seidel se sentaron las bases y se le dio inicio al proyecto del Parque Agroalimentario, un proyecto que con el apoyo del gobierno federal, el gobierno del estado y la inversión de socios de la central de abastos está logrando modernizar la central.

Actualmente la mesa directiva la preside Sergio Macario López, y lo acompañan en este gran reto Heriberto Vlaminck Ley, Gilberto Rodriguez Chavez, Alfonso Padilla Rodríguez, y Enrique Lopéz Felix, a quienes les ha tocado llevar a cabo ese gran proyecto y hoy es toda una realidad, esto también gracias al gran empuje del comité del Parque Agroalimentario.

Y qué decir de Angelica Ponce, administradora desde 1991, toda una vida al servicio del mercado de abastos y sus agremiados, así como Ricardo Munguia quién se desempeña eficientemente desde hace algunos años como gerente.

Obras y avances ha habido muchos, se ha pavimentado casi toda la central, se han construido dos bodegas modernas, se convirtió al viejo edificio de la central de abastos en un moderno centro de negocios con una inversión tripartita.

La operación diaria del mercado de abastos ronda las 1,500 toneladas de alimento, se encuentra en una superficie de 30 hectáreas y en ella hay más de 145 empresas, se generan más de 4 mil empleos directos y 6 mil indirectos. Los locales en la central son visitados por más de 2,500 clientes, entre familias y comerciantes.

Para la continuidad de este gran proyecto del Parque Agroalimentario será muy importante el apoyo del gobierno estatal y legisladores electos, todavía hay mucho pendiente que hacer que no pudo terminarse en el gobierno saliente. Se necesita dentro de otras cosas, poder terminar la pavimentación de calles que dicho sea de paso,la única que falta es la calle segunda, donde casualmente se encuentra el Banco de Alimentos.

Gracias al apoyo de locatarios del mercado de abastos es que funda en 1999 el Banco de Alimentos de Culiacán donde, cada mes se reciben más de 100 toneladas de alimento por parte de sus locatarios, y que este es distribuido entre más de 40 mil beneficiarios de los 7 municipios que se atienden.