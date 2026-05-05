El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), fundado en 1988, agrupa a más de mil 600 integrantes entre empresas, organizaciones civiles, universidades y personas dedicadas a promover la filantropía y la responsabilidad social en México. Entre sus principales actividades destacan la entrega del distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), la acreditación para organizaciones civiles y la articulación de redes nacionales e internacionales de colaboración.

En 1988 se fundó el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que se define como “una comunidad colaborativa de organismos, organizaciones y personas comprometidas para generar un cambio social justo”, y que se propone articular y potenciar capacidades para construir una sociedad responsable.

La Comunidad Cemefi está integrada por más de mil 600 miembros -fundaciones, asociaciones, empresas, universidades y personas- y, como parte de sus actividades, otorga el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), que actualmente tienen dos mil 600 empresas en el País.

A las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) también les otorga la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), reconocimiento que han obtenido 700 organizaciones de distintas regiones del país. Además, anualmente concede los Premios Compartir en cuatro categorías: Valor Social, Suma de Voluntades, Innovación y Compromiso Social.

La Comunidad Cemefi es una estructura democrática que involucra a 135 personas en sus órganos de gobierno y que ahora cuenta con consejos consultivos en Occidente (Jalisco), Sureste (Yucatán), Noroeste (Baja California), Norte (Nuevo León) y Centro (Ciudad de México).

Cemefi mantiene alianzas nacionales con más de 20 organizaciones, asociaciones y universidades, y a nivel internacional colabora con 38 organizaciones, universidades, organismos internacionales y entidades de cooperación.

En la institución trabajan de manera permanente 75 personas que se hacen cargo de las distintas áreas en las que se organiza el trabajo: Presidencia Ejecutiva; Dirección de Operaciones; Dirección de Administración y Finanzas; Centro de Información; Comunicación y Visibilidad; Comunidad Colaborativa; Filantropía y Servicios; Jurídica y Protección de Datos; Responsabilidad Social Empresarial, y Territorio e Incidencia.

El pasado 30 de abril, como corresponde a sus reglamentos, Cemefi cambió de presidente. Dejó el cargo Jorge Aguilar Valenzuela (Mexicali, Baja California, 1951), quien estuvo dos años al frente de la institución, y entró Javier de la Calle Pardo (Ciudad de México, 1961), quien ocupará el cargo durante cuatro años. A lo largo de sus casi cuatro décadas de vida, la institución ha mantenido una línea de continuidad y acumulación de experiencias.

Desde su origen he estado en contacto con el Cemefi y he seguido su evolución. En esta ocasión pude asistir a la ceremonia de cambio de presidencia. Del discurso de Jorge Aguilar Valenzuela transcribo dos párrafos:

“Creo en la importancia de forjar ciudadanos comprometidos y empezar por uno mismo. No concibo que quienes hemos tenido la oportunidad de recibir una formación basada en valores, cursar estudios, contar con una trayectoria profesional y entender las realidades de nuestro país no estemos ligados con una o más causas”.

“Para terminar, déjenme compartirles nuevamente una frase del padre Pedro Arrupe, S.J., con la que me identifico: ‘No me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido’”.

El Cemefi es una organización que genera conciencia e impulsa el compromiso social. Se asume plenamente como un actor del Estado, bajo la concepción de que este se integra por el gobierno, el mercado y la sociedad civil, y que la gobernanza consiste en la acción concertada de los actores que lo integran en la construcción del bien común.