Fiel a esa actitud apegada a la realidad sinaloense en los tiempos de narcoguerra, al iniciar el nuevo período coordinando el CESP y reinstalar la plenaria que hibernó en los dos años recientes, refrendó la voz apremiante para que los gobiernos federal y estatal, y los correspondientes cuerpos legislativos destinen mayores presupuestos para pacificar a Sinaloa y rescatar a los sectores de mayor afectación por la ola criminal que arrasa con todo

Por los nuevos aires que recibe con la ratificación de Miguel Calderón Quevedo en la Coordinación General y la renovación del ala ciudadana, es muy probable que el Consejo Estatal de Seguridad Pública esté lo mejor habilitado posible para encontrar las rutas de salidas en el conflicto criminal actual, y orientar en la ojalá cercana etapa de posguerra. Aunque todavía resulta perfectible en su visión y acción, sin duda la integración que adquiere le impone grandes desafíos.

En principio, recobra vida después de dos años de fallido funcionamiento estructural y ser encasillado como burocracia obsoleta por los gobernantes en turno renuentes a soltarles a los ciudadanos la definición de futuros relevantes fundados en resultados positivos y tangibles. A no ser por el mantenimiento a la notoriedad que Miguel Calderón le sostuvo al CESP, el Consejo habría desaparecido de la agenda pública y fuera otra víctima colateral de la atrocidad que caracteriza al hampa.

Por ello en calidad de sobreviviente de la narcoguerra está en el momento preciso de advertirles a los consejeros entrantes sobre la responsabilidad que toman en sus manos en lo concerniente a proponerles políticas públicas de altas miras al gobierno interino que encabeza Graciela Domínguez Nava y a quien asuma la titularidad del Ejecutivo estatal el 1 de noviembre de 2027. Por la brevedad en el cargo de la actual Mandataria y la coyuntura valiosa del relevo, el órgano ciudadanizado halla la oportunidad irrepetible de crecer en postura crítica y evitar que los políticos lo vean como institución de ornato.

En honor a la verdad, Domínguez Nava le abrió un valioso margen de operatividad al CESP, sorprendiendo a quienes creían que continuaría dándole el trato de bisutería superflua y, al contrario, lo enriqueció con trayectorias reconocidas en las trincheras cívica, anticorrupción y construcción de paz, mejoras que de inmediato deben pasar de los nombramientos a la concreción de mejores instituciones de seguridad pública, ministeriales y judiciales.

Es de justos exaltar la conformación del Consejo Ciudadano por Perla María Bejarano Velásquez, Reginel Gaxiola Armenta, Alejandro Gastélum Carlón, Luis Fernando Serrano Palazuelos, Natalie Elizabeth Henderson Inzunza, Karla Fernanda García Beltrán, Yamel Guadalupe Rubio Rocha, Jesús Olivia Gaxiola Sánchez, Joanne Hernández Morga, Rodolfo Campoy de la Vega, Gustavo Enrique Rojo Navarro, Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, Saúl Alfredo Robles Chávez, Yanette Garza Bayliss, Susana Ecacterine Espinoza Sandoval, Blanca Karina Zepeda Monárrez y Marlén León Fontes.

El elogio a sus desempeños en transparencia, derechos humanos y articulación de esfuerzos ciudadanos en torno a causas legítimas impone el requerimiento de no claudicación ahora en la tarea de colocar en el centro de la acción popular la agenda consensuada y viable que desvíe a Sinaloa de la ruta al colapso por las crisis social, económica y política. Ni siquiera disponen de tiempo ilimitado para conocerlos por sus aportes, no se diga para calcular el esfuerzo a realizar en tales encomiendas.

La continuidad de Miguel Calderón al frente del CESP constituye otro acierto igualmente sujeto a varias pruebas del ácido. En términos sencillos, él hace posible que la institución siga vigente sobreviviendo de la omisión de no sesionar el Consejo durante los terribles 2024 y 2025 cuando los grupos del narcotráfico enfrentados al seno del Cártel de Sinaloa metieron al estado en el mayor bucle de atrocidad que sacude a la sociedad en general.

Fiel a esa actitud apegada a la realidad sinaloense en los tiempos de narcoguerra, al iniciar el nuevo período coordinando el CESP y reinstalar la plenaria que hibernó en los dos años recientes, refrendó la voz apremiante para que los gobiernos federal y estatal, y los correspondientes cuerpos legislativos destinen mayores presupuestos para pacificar a Sinaloa y rescatar a los sectores de mayor afectación por la ola criminal que arrasa con todo.

Es lo mismo que la gente exige desde sus diferentes atalayas legítimas: mejorar la respuesta de las dependencias de prevención, investigación y castigo de delitos, aspectos que de haberse atendido a tiempos al menos por quienes “gobernaron” en Sinaloa en los años del siglo que corre, pues otro gallo le cantara a la tierra de los once ríos. Para nada tendríamos que recitar los epitafios para miles de asesinatos ni gritar en las plazas los nombres de centenas de desaparecidos.