El caso Humberto de Campos

La defensa del médium contó con el apoyo de la FEB y posteriormente dio lugar al clásico A Psicografia ante os Tribunais (en español: Psicografía ante los Tribunales ), del abogado Miguel Timponi. En su sentencia, el juez decidió que el derecho de autor se refería a la obra reconocida en vida del autor, sin condición para que el tribunal se pronuncie sobre la existencia o no de su don de médium. Aun así, para evitar posibles controversias futuras, el nombre del escritor fallecido fue reemplazado por el seudónimo de Hermano X.

Durante la década de 1930, se destacó la publicación de novelas atribuidas a Emmanuel y la obra Brasil, Coração do Mundo , Pátria do Evangelho (en español: Brasil, Corazón del Mundo , Patria del Evangelio ), atribuida al espíritu de Humberto de Campos, en las que se interpreta la historia de Brasil desde una perspectiva espiritual y teológica. Esta última obra trajo como consecuencia una demanda interpuesta por la viuda del escritor, quien reclamaba así los derechos de autor de las obras psicografiadas, si se confirmaba la autoría del célebre escritor de Maranhão.

Nosso Lar

El caso Amauri Peña

La década de 1960 y la asociación con el médium Waldo Vieira

En 1955, Chico Xavier conoció personalmente al médium y estudiante de medicina Waldo Vieira, lo que resultó en una asociación espírita -que duró hasta 1966- en la que psicografiaron 17 libros juntos.

El 22 de mayo de 1965, Chico Xavier y Waldo Vieira viajaron a Washington, Estados Unidos, para difundir el Espiritismo en el exterior. Con la ayuda de Salim Salomão Haddad, presidente del Christian Spirit Center, y su esposa Phillis, estudiaron inglés y lanzaron el libro Ideal Spiritist, llamado The World of The Spirits (en español: El mundo de los espíritus).

En la Navidad de 1965, Xavier y Vieira promovieron un reparto de comida y ropa a más de 11 mil personas que formaron fila en la puerta del Comunhão Espírita Cristã, Centro Espírita en Uberaba, Minas Gerais.