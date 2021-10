Aquí dice que la cosa es exactamente al revés de lo que alegamos los pesimistas-alarmistas-catastrofistas-apocalípticos-distópicos: cada vez mueren MENOS seres humanos en el mundo por incendios, sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, derrumbes, aluviones, guerras, hambrunas, incluyendo pestes y plandemias, fenómenos de los cuales hay cada vez estadísticamente MENOS a escala mundial, y para los cuales estamos MÁS y MEJOR preparados

Papers

Primero fueron los “Panama Papers”, luego los “Paradise Papers” y ahora los “Pandora Papers”, cada uno con millones de registros, nombres completos, números de cuenta, fechas, lugares, sucursales, etc., para dizque ventilar a muchos ricos refugiados en paraísos fiscales para guardar su dinero. Aparte de su pretendida utilidad como detectores de fortunas, dudo muuuucho de la fuente de estas 3 “pes”: nunca en mis 50 años como periodista ocasional, he visto una colaboración callada y sin filtraciones entre dos reporteros, ya no digamos entre los 150 “periodistas de investigación” que supuestamente desvelan este nueeeeeevo escandalito. Sin duda hay quien quiere alborotar el gallinero y molestar a muchos, pero eso de que se trata de un esfuerzo largo y coordinado de olfatos disciplinados y reservados, no me lo creo. Para mí que se trata de golpes centralizados para acosar a ciertos poderosos por alguien más poderoso aún, con un propósito que se me escapa (aunque sospecho que en el fondo se intenta concentrar más aún el dinero vía impuestos-gobiernos-deuda: follow the money).