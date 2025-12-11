...una frase más profunda no habla de la chispa de la vida, sino de la “chispa divina”. Frase extraída del poema de Federico Schiller, “Oda a la alegría”, que retoma Beethoven en el cuarto movimiento de su Novena Sinfonía

Una famosa compañía de refrescos escogió como eslogan de una campaña publicitaria: “La chispa de la vida”. Sin embargo, una frase más profunda no habla de la chispa de la vida, sino de la “chispa divina”. Frase extraída del poema de Federico Schiller, “Oda a la alegría”, que retoma Beethoven en el cuarto movimiento de su Novena Sinfonía.

Schiller fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán, quien falleció el 9 de mayo de 1805, y junto con Goethe implementó el periodo conocido como el Clasicismo de Weimar.

Citaremos algunos fragmentos de su poema Oda a la Alegría (“Ode an die Freude”): “¡Oh amigos, cesad esos ásperos cantos! Entonemos otros más agradables y llenos de alegría. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, hermosa chispa de los dioses hija del Elíseo! ¡Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario! Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado, todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave.

“Todos los seres beben la alegría en el seno de la naturaleza, todos, los buenos y los malos, siguen su camino de rosas. Nos dio ósculos y pámpanos y un fiel amigo hasta la muerte. Al gusano se le concedió placer y al querubín estar ante Dios.

“Gozosos, como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, por vuestro camino, alegremente, como el héroe hacia la victoria ¡Abrazaos, criaturas innumerables! ¡Que ese beso alcance al mundo entero! ¡Hermanos!, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un Padre amoroso. ¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? Búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí, sobre las estrellas, debe vivir”.

Por cuestión de espacio no citamos el poema completo. En el concierto escucharemos la versión en español que preparó Wendy García.

¿Me nutro de esa humanística chispa divina?