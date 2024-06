Una vez que se resuelva la ecuación que determine cómo se distribuyen los sufragios para los partidos integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México habrá mayor claridad respecto a ese bipartidismo opositor concentrado en el PRI y el PAN que en lo particular y lo general fue repelido por la población en edad de votar. Todo indica que el albiazul peleará por ser la segunda bancada más robusta del Legislativo a diferencia de la actual donde tiene una Diputada.

Cuando todavía falta que el conteo oficial de votos determine cuántos le corresponden a cada partido, cobra fuerza la posibilidad del primer choque dentro de la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, peleando el Revolucionario Institucional y Acción Nacional por instalarse como segunda fuerza política en el estado y primera minoría en la próxima Legislatura del Congreso local, aventurándose que tal reyerta sea un golpe más que hiera de muerte a las siglas tricolor. Y peor será el saldo si el Partido Sinaloense le entra a la trifulca.

Está por situarse otra vez en la conversación pública el dilema de aplicarle al PRI una especie de eutanasia política para que desde allí renazca una nueva opción ciudadana, joven y de fiar, o bien prosiga como está resignado a soportar las derrotas actuales y las que están por venir. Es que dentro del desastre que significó para la Oposición la votación del 2 de junio, al priismo le toca la peor pérdida, pero de igual manera se le viene encima la exigencia de reinventarse, partiendo casi de cero, si en verdad aspira a retomar puestos claves en el Gobierno.

La verdad es que al PRI le esperan mejores guerras por librar antes de mostrarse belicoso en la presente coyuntura peleando por migajas de poder que obviamente no merece. El apremio de hoy consiste en entrarle a la autocrítica e iniciar la metamorfosis en imagen y estigma para abandonar la senda dolorosa de pérdida de militantes y votos con la probabilidad de que al final no quede alguien que quiera dar la cara por el vapuleado ex ícono de la dictadura perfecta embozada con los colores de la bandera mexicana.

Tomando en cuenta los números de la elección de asambleístas del Congreso del Estados, al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa la mancomunidad de PRI, PAN, PRD y PAS obtenía 315 mil votos sin ganar ningún distrito local, contra los 385 mil que obtuvo Movimiento Regeneración Nacional y los 153 mil que aporta la fusión entre Morena y el Partido Verde, logrando ocupar la totalidad de curules determinadas por mayoría natural de sufragios.

A reserva de que en el cómputo que realice el órgano electoral prevalezca la distribución de los votos que hizo el PREP, el interés está enfocado en PRI y PAN, pues de ello depende la correlación de fuerzas en el Legislativo local, sin demérito a los remanentes que benefician a la chiquillada que integran los partidos Sinaloense, del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en lo que respecta al resultado virtual ya conocido en los 24 distritos de Sinaloa, son más los votos nulos, 55 mil 85, que los 43 mil 462 que recibió el PT.

Un vistazo a las elecciones de alcaldes en los cuatro municipios más grandes da una idea de la distribución de votos por partidos en cuanto a lo que obtiene cada sigla al margen de los que logren por efecto de las alianzas. En Culiacán, donde la ventaja está debidamente sustentada para el morenista Juan de Dios Gámez con 150 mil 969 votos, el PRI logra por sí solo 39 mil 251; el PAN, 35 mil 74; el PAS, 18 mil 139; y el PRD, 2 mil 931.

En Mazatlán, al cierre del PREP, el triunfo apunta a favor de la morenista Estrella Palacios, con 92 mil 299 votos; el PAN alcanza 36 mil 711; el PRI, 15 mil 755; el PAS, 10 mil 113; y el PRD, mil 940.

En Ahome, el morenista Gerardo Vargas tiene 65 mil 324 votos y Domingo Vázquez, 64 mil 110, cerrándose el resultado. Al PRI se le adjudican 21 mil 331; al PAN, 25 mil 549; al PAS, 11 mil 423; y al PRD, 2 mil 643. En Guasave, la ventaja favorece a la morenista Celia Ramírez con 45 mil votos y el PRI recibió 8 mil 321; el PAN recibió 4 mil 663; el PAS, 6 mil 675; mientras que 533 le tocan al PRD.

Con base en estos datos preliminares, se prevé la disputa al interior de la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa en lo que corresponde a la repartición de votos que como coalición le tocan al PRI y PAN para definir quién es la segunda fuerza política en Sinaloa, y no se diga entre PAS, PT y PRD, que es cuestión de mantener o no los registros como partidos. Una vez que se realicen los conteos distritales y municipales, ¿vendrá la primera confrontación en la liga opositora para pelear por diputaciones locales y regidurías plurinominales?

Como referente inmediato está el escenario nacional, donde los resultados inductivos instalan la tesis de que el PAN se erigirá como segundo Grupo Parlamentario, o primera minoría si se le quiere llamar así, en la siguiente configuración del Congreso de la Unión, con una bancada panista numéricamente superior a la priista en las cámaras de diputados y senadores.

Y si al interior de la alianza opositora en Sinaloa pelean entre sí los partidos, ni se necesita de videntes o médiums para adelantar que el PRI otra vez saldrá perdiendo, si es que todavía le queda algo que pueda sacrificar.