Ciencia para la Paz en Sinaloa: ¿qué es Sinaloa 10+?

Por décadas, los gobiernos del mundo han abordado la inseguridad pública desde una perspectiva puramente policiaca o punitiva; sin embargo, diversas ciudades alrededor del planeta entendieron que para obtener resultados distintos debían cambiar radicalmente el diagnóstico y tratar a la violencia no como un problema de ‘buenos y malos’, sino como una auténtica epidemia de salud pública. Este cambio de paradigma, respaldado por datos duros y modelos matemáticos, ha rescatado a comunidades enteras que parecían condenadas al colapso social.

Por décadas, el debate sobre la seguridad y la pacificación de nuestras comunidades se ha estancado en una estrategia predecible: más elementos policiales en las calles o discursos de buena voluntad. Sin embargo, los resultados siguen siendo insuficientes porque seguimos atacando los síntomas y no la patología de fondo.

Cuando pensamos en el método científico, solemos imaginar laboratorios, microscopios y batas blancas analizando virus o bacterias. Sin embargo, la ciencia también sale a las calles para demostrar que las metodologías rigurosas pueden sanar los problemas sociales más complejos, como la delincuencia y la violencia. Por décadas, los gobiernos del mundo han abordado la inseguridad pública desde una perspectiva puramente policiaca o punitiva; sin embargo, diversas ciudades alrededor del planeta entendieron que para obtener resultados distintos debían cambiar radicalmente el diagnóstico y tratar a la violencia no como un problema de “buenos y malos”, sino como una auténtica epidemia de salud pública. Este cambio de paradigma, respaldado por datos duros y modelos matemáticos, ha rescatado a comunidades enteras que parecían condenadas al colapso social.

El caso de Cardiff, la capital de Gales, es un ejemplo fascinante de cómo la ciencia puede corregir la ceguera de las estrategias policiales tradicionales. A finales de los años 90, la ciudad sufría niveles alarmantes de violencia callejera nocturna que las patrullas no lograban contener. Fue el doctor Jonathan Shepherd quien aplicó el método científico al descubrir que el 75 por ciento de las agresiones violentas que terminaban en la sala de emergencias nunca eran reportadas a la Policía. Shepherd desarrolló un modelo de triangulación de datos donde los hospitales (de forma estrictamente anónima) registraban el dónde, el cuándo y con qué objeto se había cometido cada agresión. Al cruzar estos datos de salud pública con los mapas de las corporaciones de seguridad, las autoridades pudieron reconfigurar el patrullaje, regular los horarios de venta de alcohol en zonas específicas y modificar el diseño urbano de los puntos calientes o hotspots. El resultado de esta colaboración científica fue una disminución de más del 40 por ciento en las admisiones hospitalarias por violencia, un modelo tan exitoso que hoy los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lo promueven globalmente.

Por otro lado, en urbes estadounidenses como Chicago, Boston y Baltimore, el enfoque para el control de enfermedades infecciosas dio origen al programa “Cure Violence”. El doctor Gary Slutkin, quien pasó años combatiendo brotes de cólera y tuberculosis en África, descubrió mediante análisis estadísticos que la violencia se comporta exactamente igual que un virus: se propaga a través de redes de contacto, infecta a los individuos expuestos al entorno hostil y se multiplica mediante réplicas, que en el plano social llamamos venganzas. Slutkin diseñó una intervención basada en tres pasos epidemiológicos rigurosos: interrumpir la transmisión mediante mediadores que detectan disputas activas, prevenir la propagación tratando a los huéspedes de mayor riesgo con apoyo psicológico, y cambiar las normas comunitarias como si fuera una especie de “vacunación social”. En los vecindarios más conflictivos de Baltimore donde se implementó, los homicidios disminuyeron hasta en un 56 por ciento, demostrando que la violencia se puede contener con los mismos principios con los que erradicamos una enfermedad.

Finalmente, el caso de Escocia y su Unidad de Reducción de la Violencia en Glasgow es, quizás, la transformación más radical de la que se tenga registro reciente. En 2005, la ONU declaró a Glasgow como la capital del homicidio del mundo desarrollado debido a una arraigada cultura de agresiones con armas blancas. El gobierno escocés tomó una decisión sin precedentes y declaró la violencia como una emergencia médica. Aliando a médicos, neurocientíficos y psicólogos cognitivo-conductuales, implementaron terapias de sustitución de conducta y trataron las adicciones como desórdenes neurobiológicos, interviniendo directamente sobre los determinantes sociales de la salud. En una década, Glasgow redujo sus tasas de homicidio en más de un 60 por ciento.

En nuestro contexto local, esta visión científica y de planeación a largo plazo encuentra un eco perfecto en iniciativas como Sinaloa 10+, impulsada por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin). ¿Otro plan más? Sí, pero la diferencia radica en que este enfoque no se basa en ideas aisladas, sino en un método riguroso respaldado por evidencia, datos duros y metas medibles a largo plazo. La integración de la Ciencia para la Paz funciona bajo la misma lógica constructiva con la que la medicina moderna previene una enfermedad: analizando el comportamiento del entorno mediante modelos predictivos, diagnosticando las causas sociales en las comunidades y aplicando herramientas específicas con indicadores evaluables mes con mes. Es una estructura diseñada para sumar, anticiparse a los retos y garantizar que cada esfuerzo invertido en el tejido social genere un impacto real, visible y permanente en la tranquilidad de nuestro estado.

Este grupo conformado por personas que pertenecen al ámbito público, empresarial, científico, y social, plantea justamente que el crecimiento del estado depende de metas claras, medibles y transexenales, donde la competitividad y el bienestar social se evalúan con indicadores precisos. Este plan nos permitirá robustecer la agenda de capital humano, implementando pilares científicos como la epidemiología de la violencia mediante modelos matemáticos predictivos y la creación de redes comunitarias de contención psicológica en zonas vulnerables. Cuando la planeación estratégica basada en datos duros se une con la voluntad de construir políticas públicas con rigor técnico, la sociedad sana desde la raíz. El diagnóstico internacional está hecho y las metodologías locales están trazadas; la ciencia y el diseño estratégico están listos para ser el motor que consolide el Sinaloa armónico y competitivo que todos merecemos.