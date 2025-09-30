Cierre de Gobierno en puerta

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada casi sin cambios, en medio de las preocupaciones por un cierre de gobierno en Estados Unidos y a la espera de datos económicos que se darán a conocer en los próximos días.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta en Asia y mayormente positiva en Europa y América. Las acciones estadounidenses subieron tras una sesión volátil, mientras los mercados sopesaban las perspectivas e implicaciones de un posible cierre del gobierno federal que podría retrasar datos económicos cruciales, incluido el informe de empleo de septiembre, que se publicará más adelante en la semana. Los tres principales índices bursátiles yanquis registraron ganancias por segundo día consecutivo.

El gobierno federal de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial a partir del miércoles, a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos, según informaron medios de comunicación. Se esperaba que el Presidente Trump se reuniera con los cuatro principales líderes del Congreso en la Casa Blanca el lunes.

Según algunos analistas los presupuestos son hiperpolíticos, lo que genera titulares extremos, pero en última instancia deben aprobarse.

Además, otros señalaron que preveían un debate polémico antes de la fecha límite, con posible volatilidad del mercado, con alta probabilidad de un posible cierre del gobierno temporal.

Los demócratas del Congreso exigen que un acuerdo incluya una extensión de los créditos fiscales mejorados de Obamacare, que vencen a finales de este año.

Paralelamente, la administración Trump impondrá un arancel del 100 por ciento a las películas producidas fuera de Estados Unidos.

En otra publicación en redes sociales, el presidente afirmó que impondrá aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en Estados Unidos.

La semana pasada, el Presidente Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles del 25 por ciento a camiones pesados y del 50 por ciento a gabinetes de cocina y tocadores de baño, a partir del miércoles.

Además, Estados Unidos aplicará gravámenes del 100 por ciento a productos farmacéuticos de marca o patentados.

En notas internacionales, destacó que el Presidente Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron un plan para poner fin a la guerra en Gaza, aunque Hamás afirmó antes de la reunión entre Trump y Netanyahu que no lo había visto.

En México, los índices bursátiles concluyeron la jornada del lunes al alza, como reflejo de una tendencia positiva que se ha mantenido a lo largo de 2025 a partir de una asimilación de los temas comercial y de debilidad económica, además de bajas valuaciones.

Las canastas accionarias, que vienen de su tercera alza semanal en cuatro periodos, renovaron máximos históricos por primera vez en cuatro sesiones. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores marcó su décimo récord de septiembre, algo que no ocurría durante un solo mes desde julio de 2017.

El FTSE Biva registró su octavo récord del mes, algo que nunca había pasado desde que arrancó operaciones, en julio de 2018.

Las cotizaciones incorporaron el lunes que la tasa de desempleo en México no presentó cambios en agosto y se mantuvo en 2.6 por ciento, conservándose cerca de niveles históricamente bajos.

Por otro lado, el gobierno de México planea sostener reuniones con las autoridades comerciales de Estados Unidos para tener claridad sobre los nuevos aranceles que anunció el Presidente Trump a distintos productos como medicamentos, muebles tapizados y camiones pesados.

El mercado viene de una semana donde Banco de México continuó con sus anticipados recortes de tasas de interés, pese a que la inflación quincenal presentó un repunte. Las bolsas mexicanas han mantenido un comportamiento positivo en 2025, año en que las bolsas presentaron su mejor primer semestre desde 2007 y los analistas ya habían anticipado que la tendencia continuaría.

En temas energéticos, tenemos que el petróleo cerró con una fuerte baja el lunes tras informes de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados planean aumentar la producción nuevamente en noviembre, lo que aumenta la preocupación por un exceso de oferta en el mercado, ya que el organismo sigue buscando aumentar su participación de mercado y eliminar a sus competidores. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, cerró con una baja de 2.27 dólares, situándose en 63.45 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 2.44 dólares, para colocarse en 67.69 dólares por barril.

El cártel petrolero planea aumentar la producción nuevamente en noviembre en 137 mil barriles diarios, mientras continúa recuperando los suministros suspendidos. Esto se suma a un aumento similar el 01 de octubre y tras la reanudación de los recortes de producción de 2.2 millones de barriles de petróleo diario que ejecutó el 01 de septiembre.

Los recortes de producción del cártel se producen en un momento en que Arabia Saudita, que lidera el grupo, busca recuperar la cuota de mercado perdida ante los productores estadounidenses de petróleo de esquisto y otros países del hemisferio occidental como Canadá, con altos costos de producción.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada casi sin cambios, en medio de las preocupaciones por un cierre de gobierno en Estados Unidos y a la espera de datos económicos que se darán a conocer en los próximos días.

De acuerdo a los registros de Banco de México, el tipo de cambio interbancario cerró en 18.37 pesos por dólar, luego que en el intradía llegó a su nivel más fuerte desde el 23 de junio de 2024. En paralelo, el Índice Dólar, que mide el desempeño del billete estadounidense frente a otras monedas, perdió algo de terreno para colocarse en 97.94 unidades.

Los inversionistas se alejaron del dólar ante un inminente cierre del gobierno de Estados Unidos si el Congreso no lograba aprobar un proyecto de ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes.

Los inversionistas esperan la publicación en los siguientes días de información como el informe de finanzas públicas, la encuesta de expectativas de Banco de México y la entrada mensual de remesas.

Además, en Estados Unidos serán publicados datos de empleo que alimentarán las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal, que este mes ejecutó su primer recorte del año. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.