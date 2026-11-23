Mazatlán podría desarrollar (por lo menos) cinco polos económicos que, articulados entre sí, permitirían modificar gradualmente su estructura productiva

En mi colaboración del lunes pasado planteaba la necesidad de descentralizar la economía de Mazatlán para avanzar hacia una ciudad policéntrica. El propósito es reducir las distancias entre los hogares y los centros de trabajo, generar oportunidades de empleo más allá de la actividad turística concentrada en la franja costera y, en términos generales, mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las colonias periféricas.

Desde la teoría económica existen argumentos para respaldar esta propuesta. El economista francés François Perroux desarrolló en 1955 la teoría de los polos de crecimiento, según la cual el desarrollo económico no ocurre de manera uniforme en todos los territorios, sino que puede impulsarse en puntos específicos a partir de actividades estratégicas capaces de generar efectos multiplicadores.

Este enfoque teórico ha sido retomado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la propuesta denominada Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que constituyen un eje central del Plan México para ordenar la inversión nacional y extranjera.

En ese contexto, considero que Mazatlán podría desarrollar (por lo menos) cinco polos económicos que, articulados entre sí, permitirían modificar gradualmente su estructura productiva.

El primero sería el polo industrial y logístico. La ubicación geográfica de Mazatlán y su conexión con Durango y el corredor económico del norte del país representan ventajas para fortalecer el comercio exterior. El almacenamiento, distribución de mercancías y manufactura podría generar empleos para operadores de maquinaria, técnicos industriales, ingenieros, transportistas, personal aduanal, especialistas en logística y trabajadores de mantenimiento.

El Mazatlán Logistics Center es una muestra de ese potencial. De acuerdo con información del Gobierno de Sinaloa, el proyecto contempla una inversión superior a los 24 mil millones de pesos y proyecta más de 25 mil empleos directos e indirectos al concluir sus tres etapas.

El segundo podría ser un polo portuario. El puerto marítimo de Mazatlán ya cuenta con ventajas comparativas que lo conectan con importantes rutas comerciales y turísticas. Pero en un futuro podríamos aspirar a convertirlo en una plataforma de mayor envergadura. El capitán de altura Marcos Nava me comenta que para ello se requiere de mayor capacidad de atraque, dragado para recibir embarcaciones de mayor calado, nuevas terminales de carga, patios de contenedores, bodegas, instalaciones aduanales y mejores accesos terrestres.

El tercero sería un polo agroindustrial. La conexión de Mazatlán con Rosario, Concordia y Escuinapa permitiría impulsar centros de procesamiento y comercialización de productos agrícolas. Empacadoras, plantas de transformación de alimentos, centros de refrigeración y empresas de distribución podrían generar empleos para técnicos agrícolas, operadores industriales, ingenieros en alimentos, transportistas y trabajadores especializados.

Un cuarto polo sería el de salud. El crecimiento poblacional y la llegada de visitantes nacionales y extranjeros ofrecen oportunidades para desarrollar servicios médicos especializados, rehabilitación, atención geriátrica y turismo médico. Esto permitiría generar empleos para médicos, enfermeros, fisioterapeutas, investigadores, técnicos y personal administrativo especializado. Algo así como un clúster hospitalario se está formado ya al norte de la ciudad, digamos que, de manera natural, pero requiere de un mayor impulso.

Finalmente, un quinto polo podría ser uno relacionado con la ciencia, tecnología e innovación. Mazatlán cuenta con instituciones de educación superior y una comunidad académica que puede contribuir a la formación de recursos humanos que provean la mano de obra especializada en cada uno de los sectores productivos. Pero también podría ofrecer proyectos de investigación vinculados con las necesidades de las empresas y la sociedad. Aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras instituciones de educación superior tendrían que desempeñar un papel importante en el fomento a la investigación aplicada.

De acuerdo a la teoría de Perroux, estos polos de desarrollo no deberían competir entre ellos, sino que deberían complementarse, compartir infraestructura, intercambiar conocimientos y crear cadenas de valor.

El asunto es que, para impulsar este modelo de desarrollo, no basta con la buena voluntad de los gobiernos, ni siquiera con la capacidad económica de los empresarios, sino que se ocupa de una planeación estratégica entre el sector público y privado.

Es cuanto...