Ciudad holandesa planea prohibir anuncios de carne en espacios públicos

La publicidad es una herramienta muy poderosa ya que es una manera rápida de llegar a una gran cantidad de personas en poco tiempo. Vemos publicidad en todas partes, en el transporte público, plataformas en línea, redes sociales, juegos, televisión... Debido a esto, el partido GroenLinks de Holanda decidió tomar una decisión tajante: prohibir los anuncios de productos cárnicos en espacios públicos a partir del 2024.

Harlem se convertirá en la primera ciudad del mundo en prohibir este tipo de publicidad en autobuses, fachadas y pantallas colocadas en los espacios públicos. La ciudad tiene una población de alrededor de 160 mil habitantes y esta futura implementación ha causado que existan opiniones divididas. El sector cárnico externó que es una medida exagerada, condescendiente y controladora, mientras que otro sector de la población cree que es una medida necesaria para combatir la crisis climática.

“La carne es muy dañina para el medio ambiente. No podemos decirle a la gente que hay una crisis climática y alentarlos a comprar productos que son parte de la causa”, dijo Ziggy Klazes, Consejera del partido GroenLinks

Un reporte publicado en la revista Science en 2018 reveló que la carne y los productos lácteos proporcionan tan sólo el 18 por ciento de las calorías consumidas, pero utilizan el 83 por ciento de las tierras agrícolas del mundo y son responsables del 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. Incluso un reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático afirma que si no cambiamos de manera urgente nuestros sistemas alimentarios, no podremos prevenir la crisis climática. De todas las fuentes de proteínas, las plantas tienen la menor huella de carbono y adoptar una alimentación basada en plantas puede reducir el consumo de agua en un 50 por ciento según estudios de la Public Library of Science publicados en el año 2016.

Estadísticas publicadas en el 2020 en los Países Bajos revelaron que el 95 por ciento de la población consumía carne, mientras que más de la mitad se consideraban personas “flexitarianas”. Tomando esto en cuenta, considero que esta medida podrá ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en cierta medida, ya que existe apertura por parte de la población antes de que esta acción relacionada con la publicidad sea implementada. Las personas ya estaban haciendo pequeños o grandes cambios en sus hábitos de consumo, por lo que esta medida sumará y destacará la importancia de nuestras elecciones alimentarias.

Un Informe de la Comisión EAT-Lancet establece que “la transformación hacia dietas saludables para el 2050 necesitará cambios sustanciales en la dieta. El consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50 por ciento”. Nuestro sistema alimentario es insostenible y los cambios tanto en las políticas públicas como a nivel individual podrán marcar la diferencia.