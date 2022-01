Claroscuros del primer crédito de Rocha. Dudas que están; respuestas que faltan

Más allá de la eficiencia declarada en la contratación y pago del crédito contingente que rescató las finanzas estatales, inclusive concediendo que Quirino Ordaz incurrió en irregularidades al tener para pagar obras por anticipado y no para dejar el “guardadito” para que Rocha operara en los primeros meses del sexenio, el tema lleva en todas sus aristas a que, haya sido como haya sido, la cosa pública sea completamente traslúcida ante el ojo ciudadano.

En síntesis, está claro que en caso de un erario sin fondos Rocha Moya y Díaz Vega se vieran obligados a echar mano de las posibilidades disponibles pues de otra manera habrían enfrentado un conflicto social al dejar de pagar sueldos y aguinaldos a los trabajadores del gobierno estatal. Eso no está a discusión sino la interrogación de si el proceso del empréstito y liquidación se ajustó a los estándares de transparencia como señal de un sexenio que no caerá en la pérdida de credibilidad que deriva de manejos erráticos, opacos o irregulares del dinero que es del pueblo.

Obviamente que esto les corresponde a aquellos servidores públicos en los cuales el actual Gobernador depositó la confianza del manejo de las finanzas estatales. Otra cuestión a dilucidar tiene que ver con la normativa que establece el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el sentido de que ante cualquier desfase en ingresos-egresos los gobiernos estatales pueden recurrir a créditos sólo si son destinados al desarrollo social, no al gasto corriente. Es decir, la deuda pública es legítima cuando se acude a mayores ingresos para hacerle frente a exigencias inmediatas de los gobernados, no para pagar nóminas o cubrir compromisos del gasto corriente.

Ya se sabe del monto y los intereses estipulados, éstos últimos por 3 millones 340 mil pesos, sin embargo, es necesario clarificar la forma y el origen del pago. Lo poco que se sabe es que llegaron recursos de la Federación aunque no se precisa si fue por el monto total o el Gobierno del Estado asumió una parte y, en caso de ser así, de dónde obtuvo el dinero en el contexto de finanzas públicas deficitarias. ¿Se comprometen partidas del año fiscal 2022? ¿Esto tendrá o no impacto en el gasto futuro? ¿Dónde puede consultar el ciudadano común y corriente los documentos que sustentan el préstamo, los intereses y la procedencia del recurso?

Al gobierno de Rocha Moya, que se adhiere a la máxima presidencial de “no mentir, no robar, no traicionar”, la transparencia le es como el agua al pez y desde la etapa inaugural de la Cuarta Transformación en Sinaloa está obligado a poner sus actos, políticas públicas y manejo del erario en la vitrina más transparente posible. El crédito adquirido para subsanar la parte concluyente de 2021 debía ser el punto de partida.

Reverso

Zamora ofrece ayuda

Aunque no lo han platicado frente a frente, a raíz del episodio de dificultad financiera con que empezó el mandato de Rubén Rocha, el Senador Mario Zamora ofreció orientación para que las soluciones a este tipo de problemas se hagan bien y de manera transparente. Desde su experiencia como ex Coordinador en la Región Noroeste de Financiera Rural y ex Director de la Financiera Nacional de Desarrollo, se propuso para analizar el bache presupuestal de Sinaloa y plantear alternativas. ¿Por qué no tomarle la palabra ahora que Rocha se está acercando a liderazgos priistas con propósitos de fortalecimiento de la gobernabilidad estatal?