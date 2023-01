Se habla de la necesidad de abordar la crisis de aprendizaje, pero no se comprometen metas ni indicadores respecto al aprendizaje académico ni socioemocional. No se avanza hacia un sistema educativo más transparente con un verdadero sistema de acceso a información educativa de valor social. No se considera la participación de los niños en la gobernanza del sistema educativo...

Director general de Mexicanos Primero Sinaloa @Mexicanos1oSin / www.mexicanosprimerosinaloa.org