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Claudia Sheinbaum, como buena científica interesada en los avances tecnológicos, visitó el Hospital Popular de Nanshan con la mirada puesta en el uso de la inteligencia artificial para los diagnósticos y prescripciones médicas, así como en la entrega de medicinas

A primera vista, la visita de la Presidenta de México a China fue un éxito. Habrá que esperar la materialización de los acuerdos en los próximos meses y años.

La doctora Sheinbaum fue una de las oradoras centrales en la reunión de la APEC (Fondo de Cooperación Asia-Pacífico, por su título en inglés: Asia-Pacific Cooperation Fund), la escucharon decenas de líderes políticos y empresariales del mundo, y cientos de inversionistas de la Cuenca del Pacífico. Además, tuvo reuniones promisorias con Donald Trump y Xi Jinping, los mandatarios de las dos potencias económicas más grandes del mundo. Sin ser lo más importante, también recibió amplia y positiva cobertura mediática en los medios chinos y de otros países del mundo.

Probablemente esta ha sido la acción de la política exterior mexicana más importante de los últimos ocho años. Claudia Sheinbaum, a pesar de no haber emprendido numerosas giras internacionales, ha roto con el aislamiento que López Obrador metió a México durante su sexenio.

Entre otras cosas relevantes, Claudia Sheinbaum, como buena científica interesada en los avances tecnológicos, visitó el Hospital Popular de Nanshan con la mirada puesta en el uso de la inteligencia artificial para los diagnósticos y prescripciones médicas, así como en la entrega de medicinas. La singularidad de este hospital, o una de ellas, es que combina de manera exitosa la medicina tradicional con la más moderna. Sabiendo del uso extendido de la medicina tradicional en muchos lugares de México, particularmente entre las comunidades rurales y/o indígenas, la doctora Sheinbaum planea impulsar ese modelo en nuestro País. Aún no se sabe, pero seguramente habrá un convenio de asistencia china a México para dar inicio a una nueva modalidad hospitalaria donde se entretejen medicina tradicional-medicina moderna e inteligencia artificial. Una fórmula realizable en sociedades con conocimientos ancestrales y avances científicos contemporáneos, como la china y la mexicana.

Otro acuerdo relevante, que nace dentro de los objetivos del Plan México, será la colaboración en inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, energías limpias, gestión del agua, saneamiento de ríos y limpieza de sargazo, intercambios científicos y tecnológicos, así como posibles inversiones chinas en la producción de vehículos pequeños y proyectos ferroviarios. De igual manera, se pretende que, con inversiones chinas en el campo mexicano, particularmente en productos que más interesan a los chinos, como el aguacate y tequila, se incrementen las exportaciones agrícolas. Esta podría ser una buena oportunidad para los productores agrícolas sinaloenses con otros cultivos.

Por otra parte, la doctora Sheinbaum declaró después de reunirse con Donald Trump que los acuerdos comerciales con Estados Unidos van “muy avanzados”. El magnate hasta el jueves por la tarde no la había contradicho, lo cual es un buen indicador de que, en efecto, las pláticas comerciales con la Casa Blanca van por buen camino.

Habrá que esperar en los próximos días la reacción estadounidense más meditada a los acuerdos que establecieron México y China. Durante el sexenio de Peña Nieto Trump paró una importante inversión china en una línea de ferrocarril que iría de la Ciudad de México a Querétaro, ante el temor de que ese fuera el inicio de mayores y más importantes inversiones chinas en nuestro territorio. Estados Unidos sabe que China es su principal competidor industrial, científico y tecnológico y no lo quiere ver crecer en el territorio vecino. Con ese antecedente es muy importante ver cómo Estados Unidos interpreta los acuerdos establecidos entre China y México en el marco de la APEC. Lo interesante es que Trump en el encuentro que sostuvo con nuestra Presidenta, posterior a la reunión de los presidentes Xi Jinping y Sheinbaum, no declaró nada en contra de esa reunión. Pudo ser una medida diplomática de Trump -algo raro en él- no criticar al vecino en su propia casa o que en ese momento tenía otras prioridades, como el encuentro con Putin y Xi Jinping, lo cierto es que no manchó el positivo encuentro chino-mexicano.

Pasando a otro terreno, es muy posible que este viaje de la Presidenta Sheinbaum eleve su popularidad en las próximas mediciones tanto en México como en el mundo, a pesar de que gran parte de la prensa mexicana, a diferencia de la china y de otras partes del planeta, ha querido subestimar su presencia en China.

Si la popularidad de Claudia Sheinbaum se mantiene hasta las elecciones de 2027 y los programas de asistencia social se mantienen sin grandes problemas, Morena, con todo y la pobreza de muchos candidatos y sus abundantes conflictos internos y externos, podría ganar la mayoría de los cargos puestos en juego. La imagen favorable de la Presidenta, aun con sus errores y el cúmulo de problemas que enfrenta el país, sigue sosteniendo a Morena y al conjunto de la 4T. Sin ella, no pocos aspirantes de Morena a gubernaturas, diputaciones y alcaldías podrían irse despidiendo de gozar el presupuesto público.

López Obrador solía decir que la mejor política exterior es la política interna. Claudia Sheinbaum está demostrando que una buena política exterior fortalece la política interior.