Claudia frente a las mayorías ciudadanas, según las encuestas, aparece muy fuerte porque la aceptación a AMLO y Morena sigue siendo muy alta; pero hacia dentro de Morena, al menos en la CDMX, se ve debilitada. Habrá que ver si el regreso arrepentido de Ebrard la ayuda o la perjudica. Aún no sabemos.

En la más reciente concentración masiva que le organizaron a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, las diferentes corrientes de Morena colmaron la arena con el mismo nombre de la ciudad, pero el evento pareció más un estruendoso apoyo a Clara Brugada que a la Dra. Sheinbaum. Los seguidores de Clara no fueron nada amables, nada “polite” dirían los que gustan combinar el español con el inglés, con Claudia. Pero, más allá de eso, ese acto puede revelarnos varias cosas:

La izquierda partidaria mexicana, y quizá la de otras partes del mundo, suele ser irreverente, impulsiva y con frecuencia indisciplinada; pero la de Morena parece ser más, al menos en algunas partes del País. Al menos eso se ha visto en la lucha por la candidatura por la capital nacional. Es difícil de entender cómo las diferencias partidarias se expresan tan abiertamente en un acto que se suponía de apoyo a la virtual candidata presidencial. Gritarle a Claudia: “¡Clara ya ganó” (un día antes de la decisión oficial) y “¡Utopías!” (el nombre de las unidades que concretan la política social, cultural y deportiva de Clara en Ixtapalapa) por encima del grito de “¡Unidad, unidad!”, que expresaba la Dra. Sheinbaum, revela muchas cosas menos cohesión partidaria alrededor de la candidata presidencial.

Los intelectuales críticos de Morena concluyen que lo antes narrado fue una maniobra de Andrés Manuel López Obrador para demostrarle a Claudia quién sigue teniendo el bastón de mando de la 4T, y quién lo seguirá teniendo si la Sheinbaum se convierte en Presidenta de México. Es decir, AMLO, según los críticos, nunca quiso a Harfuch y organizó, a través de sus más cercanos, encabezados por su vocero Jesús Ramírez, los actos donde le hicieron el vacío a la Sheinbaum, para demostrar que su apoyo estaba con la ex Alcaldesa de Iztapalapa. Otra interpretación de analistas más cercanos a Morena, sostienen, lo cual parece más convincente, que las bases de Morena, y no tan solo de Clara ni exclusivas de la Ciudad de México, se manifestaron con tal fuerza y vehemencia, que López Obrador decidió mantener la unidad partidaria haciéndose eco de esos clamores, sabiendo que Claudia acataría la decisión, aún a regañadientes, para impedir el alejamiento de bases partidarias importantes para la 4T. A final de cuentas, no hay duda de que en ese jaloneo está la mano del inquilino de Palacio Nacional.

Lo que está por verse es qué tanto puede afectar a Morena en la CDMX el dejar a Harfuch fuera de la contienda. Las encuestas, incluyendo las de la 4T, le dieron un margen de ventaja muy grande, alrededor del 14 por ciento, al ex policía, pero, aun así, por la paridad de género, le dieron la candidatura a Clara Brugada, cuando indudablemente la operación paritaria de género se podía haber hecho en otros estados, como Chiapas, donde los candidatos sacaron mucho menos ventaja a las candidatas mujeres.

La más reciente encuesta de El Universal le da una enorme ventaja de 30 puntos a Claudia por encima de Xóchitl, pero habría que esperar la de la Ciudad de México para ver el efecto de la pugna Harfuch-Brugada. Y también habrá que preguntarse si la victoria de Brugada, que sin duda es un triunfo de la izquierda capitalina, es una onda expansiva que se pueda reproducir en otros estados del País.

Por su parte, el accidente de Xóchitl con el telepromter, no es una mera anécdota porque, en el fondo, lo que revela son las evidentes limitaciones discursivas de la candidata frentista. Y una pobreza narrativa no habla de otra cosa más que una seria escasez de ideas propias y de raquítica formación política. Ya los debates con Beatriz Paredes daban claros indicios de sus limitaciones en conocimientos y visión política. Cuando dejaba de leer los guiones que le escribían era harto visible su ignorancia de los temas debatidos. Xóchitl tiene una gran agilidad mental para la respuesta ingeniosa, casi alburera, pero esa virtud no tiene sustancia. Incluso, pareciera que muchas veces su rápida lengua le gana a la precaución. Su inconsciente brota muy fácilmente. Lo hemos visto cuando se refiere a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, al que, sin darse cuenta, lo menciona como un político indeseable, lo cual es totalmente cierto; pero por más que se odie a un político, siendo un aliado es irresponsable decir en público que no lo quiere. Los errores de la candidata frentista son garrafales. Y le están pesando mucho. No levanta en las encuestas. Su sorprendente inicio, que deslumbró a muchos, ahí se quedó.

Xóchitl no se ve por dónde pueda recuperar el envión porque conforme pasa el tiempo se observan más sus carencias. Y lo peor es que las diferencias entre los tres partidos que la respaldan ya están brotando. El caso más evidente es en el ex DF.