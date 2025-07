Algún mal agüero persiste en Sinaloa que no permite cuajar los optimismos. Desesperados por ver luces al final del túnel de las hostilidades del narco que avanzan a un año, lo menos que se quiere es el entorpecimiento de la esperanza de volver a vivir tranquilos. No obstante, cuando asoma la posibilidad de cese al fuego criminal, aparece de la nada alguna desastrosa actuación de la fuerza pública.

Es que todo estuvo bien en la visita presidencial del 11 de julio a la capital del estado, donde la Mandataria federal ofreció nunca dejar indefensos a los sinaloenses en la llamada narcoguerra en curso, dándole el respaldo tácito al Gobernador Rubén Rocha Moya para proseguir con las tareas de pacificación, sin embargo, mientras en la región sur del municipio de Culiacán la Marina Armada de México realizaba acciones exitosas contra generadores de violencia, la PEP efectuaba por su cuenta quién sabe qué atropellos contra la población que no la debe pero sí la teme.

Al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Óscar Rentería Schazarino, le corresponde darles una explicación a las comisarías de la Sindicatura de Tacuichamona que señalan con índice de fuego a probables elementos de la Policía Estatal Preventiva de haber disparado a mansalva contra pobladores dedicados a labores ajenas al crimen organizado. De no hacerlo, andará por los suelos la posibilidad de que una vez que sea desmilitarizado el combate a delitos en Sinaloa las corporaciones locales se hagan cargo de hacer valer la Ley y mantener el orden. Además, al General de División no le conviene llevar en su ejemplar hoja de servicios una mancha como esta que no es de él ni le corresponde encubrirla.