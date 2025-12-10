Claudia Sheinbaum: persona y gestión de gobierno

Los datos duros muestran que hay una distancia creciente entre la percepción positiva de la presidenta en su calidad de persona y de la valoración sobre la gestión del gobierno que encabeza

Al inicio del segundo año de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una aprobación del 70 por ciento, según la encuesta de El Financiero (01.12.25), que realiza Alejandro Moreno, semejante a la percepción que había de sus antecesores en el mismo periodo.

La valoración de cuatro presidentes anteriores se mueve en un nivel parecido: López Obrador (68 por ciento), Calderón Hinojosa (65 por ciento), Fox Quesada (63 por ciento), Salinas de Gortari (68 por ciento). Sólo Zedillo Ponce de León (42 por ciento) y de Peña Nieto (48 por ciento) han sido menores.

En octubre y noviembre de 2025, la aprobación de la Presidenta se mantiene en 70 por ciento y la desaprobación en 30 por ciento. La más alta se dio en febrero de 2024 con 85 por ciento y la más baja en noviembre de 2024 con 69 por ciento.

La encuesta nacional de El Financiero se realizó en noviembre de 2025 y fue vía telefónica a mil mexicanos adultos en las 32 entidades federativas, y tiene un nivel de confianza de 95 por ciento.

Los datos duros muestran que hay una distancia creciente entre la percepción positiva de la presidenta en su calidad de persona y de la valoración sobre la gestión del gobierno que encabeza.

En los programas de apoyo social hay una caída importante en el mes, al pasar la opinión favorable de 81 a 69 por ciento, y la opinión desfavorable subir de 17 a 27 por ciento, el nivel más alto de rechazo registrado hasta ahora en ese rubro de la gestión de gobierno. ¿Por qué?

Los programas sociales, que han sido los estelares de la actual administración y son claves para obtener el voto ciudadano a favor del partido oficial, tienen una caída de 12 por ciento en la aprobación, y avanza 10 puntos el nivel de desaprobación, de un mes a otro. Son datos significativos.

El Gobierno en el manejo de la corrupción registra 80 por ciento de opinión negativa, y 12 por ciento de positiva. La gran mayoría de la ciudadanía piensa que este es un gobierno corrupto. En los últimos meses se han conocido muchos casos de corrupción de integrantes del Gobierno y dirigentes de Morena, del sexenio anterior y de este.

En la manera que se enfrenta al crimen organizado, el Gobierno sale también reprobado y registra 82 por ciento de opiniones negativas y 12 por ciento de positivas. La intensa propaganda del gobierno que dice ha mejorado de manera notable la seguridad no se corresponde con la mirada de la ciudadanía.

A pesar de que la economía no crece, y tampoco el empleo formal, la evaluación del manejo de la economía registra una leve variación en las opiniones positivas y pasa de 52 a 54 por ciento, mientras que las opiniones negativas se reducen de 45 a 41 por ciento.

En la encuesta se preguntó de manera puntal sobre dos casos particulares, que tuvieron una gran repercusión en la opinión publicada y pública: el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la marcha de la Generación Z. Del primer caso se enteró el 87 por ciento y del segundo el 77 por ciento, que son niveles muy altos.

El 49 por ciento de los encuestados piensan que el Gobierno actuó mal en el caso del Alcalde y el 41 por ciento que lo hizo bien. Sobre la marcha de la Generación Z, el 48 por ciento considera que el Gobierno actuó mal y el 31 por ciento lo califica como bien. El 55 por ciento califica positivamente la marcha y el 21 por ciento de manera negativa.

Es evidente la diferencia entre la imagen personal de la Presidenta y la de su manera de conducir el Gobierno. El nivel de rechazo a su gestión ha crecido de manera permanente. Habrá que ver los resultados de los próximos meses y luego ver el impacto que estos puedan tener en la elección de 2027.